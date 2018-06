El bitcóin sube y cotiza ya en torno a los 7.600 dólares

Bitcoin, y en general las criptomonedas, son un proyecto innovador en constante evolución y cambio. Existe un cierto consenso en el potencial de la criptomoneda o dinero digital, augurando un futuro en el que estas pasarán a constituirse en un sistema de intercambio universal, según wp. Su tecnología, blockchain, puede resolver los problemas de seguridad que suponen los intercambios descentralizados entre iguales, pudiendo ser de aplicación en muy diversos campos. ​ No obstante, las actuales criptomonedas, el bitcóin entre ellas, suelen compararse por algunos autores con planteamientos semejantes al esquema Ponzi aunque los mismos informes aclaran que existen fuertes diferencias entre un esquema Ponzi con la tecnología y los procesos que respaldan al bitcóin y muchas otras criptomonedas​​. Los casos concretos de criptomonedas donde pudo detectarse un evidente esquema piramidal han sido generalmente atacados por los propios gobiernos, como es el caso de la criptodivisa BitConnect, donde sus fundadores realizaban fuertes campañas prometiendo altos rendimientos.

El carácter de Bitcoin es altamente especulativo, desregulado, por lo que escapa a cualquier control fuera del propio sistema Bitcoin, estando su futuro en entredicho (diciembre 2017). Algunos economistas le atribuyen un valor cero, con signos de haber sobrepasado los umbrales que lo llevarían al desplome, aunque generalmente estas opiniones no corresponden a expertos en la tecnología. Sin embargo, si el planteamiento de estos economistas fuera correcto, al no estar respaldado por ningún bien tangible, gobierno, entidad financiera o económica, y si la tecnología no lograra respaldarlo, sus poseedores se encontrarían indefensos ante la bajada de precio

El precio de la criptomoneda más popular del mundo está experimentando un alza de 0,49 % durante esta jornada de sábado y se ubica en 7.652,01 dólares la unidad, según consta en la plataforma de divisas electrónicas CoinMarketCap.

