Este tuit falso hizo que el euro se desplomara momentáneamente

Sembrar el caos en los mercados puede ser tan fácil como publicar un tuit. Eso es lo que ha demostrado hoy el editor de la revista satírica Titanic, la versión alemana de El Mundo Today, al anunciar en Twitter que el gobierno de coalición de Angela Merkel había colapsado por la crisis migratoria de Europa, según recoeg Matías S. Zavia en gizmodo.

Hey @twitter, is it possible to get a blue account verification badge under real name, then rename account into something very close to real new outlet, and keep blue badge? that's what @hrtgn of German satirical magazine @titanic seems to have done. pic.twitter.com/0gQBddGs9x