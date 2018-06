Kim Dotcom cree que la arrogancia de EE.UU. y las guerras comerciales favorecerán y mucho a las criptomonedas

En los sistemas de criptomonedas, se garantiza la seguridad, integridad y equilibrio de sus estados de cuentas (contabilidad) por medio de un entramado de agentes (transferencia de archivo segmentada o transferencia de archivo multifuente) que se verifican (desconfían) mutuamente llamados mineros, que son, en su mayoría, según wp, público en general y protegen activamente la red (el entramado) al mantener una alta tasa de procesamiento de algoritmos, con la finalidad de tener la oportunidad de recibir una pequeña propina, que se reparte de manera aleatoria.

Kim Dotcom, fundador del ya proscrito sitio de descargas Megaupload, predice que una "guerra comercial" global, en medio de las medidas arancelarias del presidente de EE.UU., Donald Trump, causará la caída de los mercados bursátiles y, consecuentemente, el crecimiento de las criptomonedas, según rt.

Sus declaraciones se producen en momentos en que se han intensificado las tensiones comerciales de EE. UU. con China y con la Unión Europea, y coinciden con la entrada en vigor de los aranceles de la UE a productos estadounidenses.

Unites States owns 25% of global GDP. It’s not foreign countries that are ripping Americans off. It’s the greed of the 1% and their corporations that are sucking the blood out of American families.



By imposing tariffs on the world US Empire has now reached the peak of arrogance. pic.twitter.com/21d7ihv465