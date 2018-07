El Ibex 35 sube un 1% y se planta en los 9.757,50 puntos

Lo que debería haber sido una jornada de transición para la bolsa española con Wall Street cerrado, se convierte este 4 de julio de 2018 en un rebote del 1% hasta los 9.757,5 puntos.

El volumen de negociación asciende a 1.800 millones en la bolsa española, superior al de la jornada pasada.

El selectivo se ha movido entre un mínimo de 9.641 puntos y un máximo de 9.765 puntos. Los avances han estado sostenidos por Telefónica, Naturgy (Gas Natural) y BBVA con ascensos superiores del 2%. Desde el punto de vista técnico, el índice se sitúa en la zona de resistencias entre 9.745-9.800 puntos.

La guerra comercial sigue siendo el tema central para las bolsas, y con el festivo en EEUU ha dado una tregua al Ibex 35. Y eso que hay noticias que evidencian que el tema tiene un largo recorrido. Un tribunal chino ha prohibido a la empresa estadounidense Micron Technology la venta de 26 tipos de chips en el país, por un caso de infracción de patentes denunciado por su competidora taiwanesa United Microelectronis Corp (UMC).

El mercado lo está asimilando como una escaramuza más entre EEUU y China y ha castigado a los fabricantes de chips europeos con descensos para Infineon del 2% y STMicro del 3%. La decisión del tribunal se produce a dos días vista para que entren en vigor aranceles cruzados por 40.000 millones de dólares entre ambas potencias.

Algunos analistas anticipaban que la sangre no llegaría al río con movimientos in extremis para evitar un desenlace que termine afectando al comercio mundial. No parece, de momento, que se vaya a producir ningún tipo de acercamiento.

Pero con EEUU de fiesta no ha habido exabruptos por parte estadounidense, lo que ha permitido al Ibex 35 olvidarse de estas preocupaciones y continuar el rebote. La bolsa española ha liderado las subidas en Europa, donde Londres, Milán y Frankfurt han cedido un par de décimas. París ha aguantado el tipo pero con poca convicción.

El mercado europeo que arrancó el día con claras caídas ha mejorado el tono tras la cifra de PMI de la zona euro en junio que ha superado las expectativas. El indicador adelantado de actividad económica rompe una tendencia de ralentización que se inicio desde el pasado mes de febrero.

Los expertos abren la puerta a poder asistir a un rebote sostenible más allá del muy corto plazo, si el Ibex 35 bate la resistencia que se presenta en la zona de 9.745-9.800 puntos.

Para hablar de la posibilidad de asistir a una reestructuración alcista y para que se cancele el riesgo de asistir a una continuidad bajista hacia los mínimos del año es preciso que veamos como los índices europeos consiguen superar resistencias como son los 12.580 del DAX o los 3.442 del EuroStoxx 50.

En la escalada hacia dichas cotas ya sería un segundo paso muy positivo la superación de resistencias intermedias como las que se pueden encontrar en los 12.440 del DAX o los 9.745-9.800 del Ibex 35.

El protagonismo del día ha sido para algunos de los pesos pasados del Ibex 35. Telefónica, Naturgy, CaixaBank y BBVA se han anotado subidas superiores al 2%. Pocos valores se han quedado en terreno negativo en el día de hoy. Los descensos más pronunciados son para Melia Hotels del 1,43%, Indra del 0,97% y ArcelorMittal del 0,82%.