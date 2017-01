Las 5 cosas que no debes comprar en las rebajas

Rebajas sí, pero con criterio

Las rebajas ya están aquí y los telediarios se han llenado de la ya clásica imagen de los cazadores de gangas esperando a las puertas en la apertura de las grandes superficies. No cabe duda de que ahora los precios son más bajos que durante la temporada anterior, pero ¡cuidado! muchas veces los descuentos no merecen la pena. Es importante mantener la calma y no dejarse llevar por las emociones ante un precio muy rebajado, conviene dar una vuelta con calma por el resto de grandes superficies y comprar con cabeza. Así, evitaremos comprar cosas que no nos acabaremos poniendo.









Compra con calma Durante los primeros días de rebajas son frecuentes los gritos, los tirones y la histeria entre los que van buscando chollos. Es importante no perder la calma ni las formas, no solo por educación, sino por economía. Así, si ves unos zapatos preciosos pero con una talla más o menor a la tuya, no sucumbas a la tentación del momento, ya pasado el fragor de la batalla, en casa, te darás cuenta de que apenas los lucirás, ya que no te quedan realmente bien.







No pongas todos los huevos en la misma cesta

Por todos es sabido que en la moda todo va por temporadas, si bien un año se lleva una cosa, el año que viene la tendencia puede quedar totalmente desfasada. Así, por ejemplo, de nada sirve hacer acopio de prendas estampadas con lunares si sabemos que dentro de apenas unos meses nadie los llevará



Un mundo de colores

Con los colores pasa lo mismo. ¿Recuerdas la famosa chaqueta amarilla de Zara? Este año el color ya no se lleva y comprar mucho de un color puede hacer que lo que compremos no salga del armario apenas un mes luego de adquirirlo. Por eso, durante las rebajas es importante que apuestes por los colores más clásicos: negro, gris, azul ... ya que raramente pasan de moda y te durarán más tiempo.









Más allá de las temporadas

Deja a un lado las gruesas bufandas de punto, están muy pasadas de moda y además no las podrás usar más que cuando el frío sea extremo. Así, recomendamos que compres prendas similares de menor grosos, tales como pashminas, que cumplen la misma función y que se pueden usar también en primavera y otoño.