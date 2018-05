¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de escoger un microcrédito?

Ansiedad, agobio y desesperación. Estas son las tres palabras más comunes que describen a las personas que no consiguen llegar a fin de mes. Los niños, la hipoteca, el coche y los gastos de la casa son los gastos más comunes en cualquier familia. Por ello, en muchas ocasiones la situación se hace realmente insostenible y existe la imperiosa necesidad de recurrir a soluciones rápidas y efectivas. Sin duda, la más común es solicitar alguno de los microcréditos disponibles para salir del ahogo y solventar el problema. Sin embargo, muchas personas desconocen qué se debe tener en cuenta a la hora de solicitarlos, por lo que vamos a recopilarlos en este artículo.

¿Qué se debe considerar al pedir un microcrédito?

Inmediatez a la hora de conseguir dinero sin apenas mediar palabra es la principal ventaja de los microcréditos. Posibilitan disfrutar de cantidades de efectivo no muy grandes a devolver en intervalos de tiempo bastante cortos, normalmente entre 30 y 45 días. La tramitación, se puede realizar por Internet o vía telefónica generalmente. Como una de las principales ventajas, destaca que no existan comisiones, puesto que no se cobran comisiones de apertura y además, el poder percibir dinero en poco tiempo. Asimismo, independientemente de que aparezcas en el fichero de morosos, por lo general podrás recopilar el dinero en una gran parte de las ofertas.

Por otra parte, uno de los atractivos más comunes de estos microcréditos es la posibilidad de tener dinero de forma gratuita. Se deben tener muy en cuenta cuáles son los requisitos de dicha promoción puesto que son bastante complejos y además, acceder a ellos puede resultar bastante complicado. Por otra parte, sin necesitas una cifra de dinero bastante alta, deberás ser un cliente habitual, puesto que por lo general, si es la primera vez podrás pedir una cantidad bastante reducida de dinero. Por otro lado, si eres habitual, conseguirás mejores condiciones a la hora de pedirlo, es decir, mejores tarifas en relación a la frecuencia al pedir dinero o el plazo a la hora de devolverlo.

Ten en cuenta que alargar la devolución puede ser una mala idea. Algunas de las empresas sí que lo permiten, pero el coste de dicha tramitación es realmente alta. Otro aspecto interesante es el tema del TAE, ya que las empresas que se dedican a conceder este dinero, no están obligadas siempre a enseñar el TAE incluido en sus servicios. La razón, reside en que la ley que obliga a mostrarlo no incluye los productos que concedan menos de 200 euros y se encuentren libres de intereses u otro tipo de gastos. Por este motivo, algunas de las empresas te pueden cobrar a modo de "honorarios" esta cantidad que se traduce en intereses.

Una vez has podido conocer cuáles son los ítems más importantes a tener en cuenta siempre que desees solicitar este tipo de microcréditos, es el turno de que decidas si es la mejor opción para solventar tu situación. Teniendo en cuenta estos aspectos y sabiendo que se puede hacer frente, es una de las opciones más recomendables a la hora de "salir del bache".