UGT advierte de que el 'Brexit' debe incorporar elementos de protección para los trabajadores

UGT ha advertido, tras el discurso que la primera ministra británica, Theresa May, ha pronunciado este martes, de que la salida del mercado único de Reino Unido debe tratarse tanto desde el problema que representa para las empresas británicas como desde la incorporación del resto de elementos de protección de trabajadores, consumidores y medio ambiente. En un comunicado, el sindicato ha recalcado que todas estas medidas deben ser consultadas por la Confederación Sindical TUC y que el discurso de May ofrece dudas "más que razonables" sobre si finalmente serán "las personas las que paguen la decisión política de abandonar la Unión Europea". Así, UGT considera que es "difícil de creer" que el Gobierno británico trabaje para mejorar la legislación europea transpuesta a la de Reino Unido respecto al aumento de la protección de los derechos de los trabajadores cuando el partido de May se ha mostrado "siempre reticente" a cualquier iniciativa europea que los mejorase. En este contexto, el sindicato ha afirmado que las propuestas transmitidas por la primera ministra británica sobre inmigración y derechos de los nacionales europeos en Reino Unido confirman que "serán las personas las que paguen el precio de la decisión de abandonar la UE". Para UGT, es "deseable" un compromiso claro y contundente de que Reino Unido garantizará a quienes ya residan en su territorio la permanencia en el mismo, "aunque estén en situación de desempleo o no desempeñen puestos de alta cualificación y la igualdad de derechos con sus propios nacionales".