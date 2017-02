Cáritas critica que se "individualice" y "mercantilice" la solución al problema de las pensiones

El coordinador del Servicio de Estudios de Cáritas, Francisco Javier de Lorenzo, ha criticado este martes que la única respuesta que se plantea al problema de sostenibilidad del sistema público de pensiones sea "individual" y "mercantilista", y ha recordado que las soluciones que se dan a este tipo de situaciones "retratan" a las sociedades.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso, De Lorenzo ha defendido el papel que juega la política para proteger a los más vulnerables y ha reconocido que el problema de las pensiones es "real", por lo que es necesario hacerle frente.

"Pero parece que la única medida que llegamos a imaginar tiene que ver con que cada uno garantice su propio bienestar con su plan de pensiones. Terminamos individualizando las soluciones, los riesgos y buscando la solución en el mercado. Pero individualizando los riesgos y mercantilizando las soluciones pierden siempre los mismos, los que están en situación de desventaja", ha recordado.

Además, ha subrayado que las soluciones que se ponen sobre la mesa "retratan" en términos "éticos, morales y democráticos" a las sociedades que las plantean, y ha lamentado que España no haya sido capaz de proteger a la familia lo suficiente como para que "la pobreza no se herede".

A FAVOR DE UNA RENTA BASICA De Lorenzo ha defendido además las pensiones públicas como la "prestación más efectiva en la reducción de la pobreza", reconociendo no obstante sus "debilidades", como la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo en los últimos años.

En este sentido, ha propuesto un "sistema adecuado de garantía de ingresos" que contemple una renta "mínima de cuantía suficiente" y financiado por el Estado, que pueda ser mejorada no obstante por las comunidades autónomas pero que asegure unos "mínimos vitales iguales" en todo el país.

Una idea que coincide con la iniciativa legislativa popular de renta mínima planteada por los sindicatos UGT y CC.OO. y que hace unas semanas fue admitida a trámite en el Congreso, y que a juicio del responsable de Cáritas "acierta" en algunos aspectos, aunque debe tener una visión "un poco más amplia", no vinculando el acceso a la ayuda al empleo porque "el derecho a una vida digna es previo al derecho al trabajo".

EL EMPLEO ES FUNDAMENTAL, PERO NO SOLO "Hay personas muy lejos del mercado laboral, no podemos establecer una relación unívoca entre ambos derechos", ha insistido, reconociendo que el empleo es "fundamental" para solucionar los problemas sociales pero haciendo hincapié en que "hacen falta otras políticas sociales porque se queda gente fuera y no nos lo podemos permitir éticamente".

Además, ha recordado que los problemas del mercado de trabajo español son "estructurales" y no se derivan de la crisis, que sólo los ha puesto de manifiesto con más dureza. "Ahora ha terminado el terremoto, pero aún hay personas debajo de los escombros. Nuestro modelo hace que los edificios sean frágiles, y la crisis ha debilitado algunos fundamentales. Ese es el reto que tenemos", ha concluido.

Además del sistema de garantía de ingresos, las propuestas de Cáritas para luchar contra la pobreza pasan por crear una prestación con vocación universal para proteger a la infancia, un complemento para los salarios más bajos y sistemas de acompañamiento para los beneficiarios de este tipo de políticas, "no como condición ni como precio a pagar, sino como derecho".