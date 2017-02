(Amp) Alvarez (UGT) reitera que es "el momento" de llegar a un acuerdo que permita derogar la reforma laboral

El secretario general de UGT, Pepe Alvarez, ha afirmado que ahora "hay una oportunidad" para que los empresarios y las organizaciones sindicales "sean capaces de generar un acuerdo que permita derogar la reforma laboral".

Así lo ha afirmado el líder sindical este miércoles en un encuentro mantenido con empresarios, donde también ha recalcado que la derogación se realizaría gracias a acuerdos pactados entre empresarios y sindicatos.

Alvarez ha dejado claro que desde UGT "no se quiere cambiar esta reforma por la anterior, sino por una que se acuerde con las organizaciones empresariales". Además, ha abogado por recuperar el equilibrio de las relaciones laborales, que afirma que está "roto por la reforma laboral".

Asimismo, ha subrayado que la reforma laboral ha creado "un millón y medio de empleos precarios, después de haber facilitado la destrucción de otro millón y medio de empleos estables y con derechos".

En reiteradas ocasiones, el secretario general de UGT ha indicado que sindicatos y patronal "no deben dejar pasar la oportunidad de alcanzar un acuerdo que sustituya a las dos últimas reformas laborales del Gobierno, cambie aspectos del actual mercado laboral y sirva para la recuperación de derechos".

"Nosotros creemos que la legislación laboral que funciona es aquella que ha sido negociada entre sindicatos y empresarios", según afirmó semanas atrás Alvarez en un encuentro en Santander.

En este contexto, también puso de relieve que "de no alcanzarse este acuerdo, lo que ocurrirá es que cada parte intentará que el Parlamento legisle de acuerdo con la opinión de cada uno, lo que dará lugar a una legislación que no tendrá una duración", que no será conveniente para la industria, los servicios, las empresas y los trabajadores.

Por otro lado, en el transcurso del acto con empresarios, Alvarez ha señalado que el paro estructural de larga duración está "enquistado" en niveles desorbitados, que la precariedad laboral es cada vez más alta, la temporalidad es la más elevada de hace ocho años y que el empleo parcial "involuntario" está creciendo, ya que de cada 100 contratos, solo nueve son indefinidos y cinco indefinidos a tiempo completo.

También ha señalado que es necesario un nuevo contrato social para las personas para cambiar esta dinámica, ya que "la situación actual del país es insostenible, injusta e impropia de un país desarrollado".

En este contexto, cree que un nuevo contrato social en España exige "una revisión completa de las políticas actuales sincronizando todas hacia el mismo objetivo, lograr un mayor grado de progreso económico para la población y más riqueza y mejor reparto de la misma".

"La prioridad debe ser rescatar a las personas", ha apuntado Alvarez, tras recordar que es "necesario" recuperar los consensos, "porque la oferta de diálogo del Gobierno es muy insuficiente".