Rosell ve las protestas sindicales de hoy como "ceremonias" que dan "espectáculo"

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha afirmado que las concentraciones convocadas por CC.OO. y UGT para hoy ante las sedes patronales son "ceremonias" que sirven para "dar espectáculo" y ha subrayado que, en vez de optar por ese camino, lo mejor sería que los sindicatos respondieran a la propuesta empresarial sobre negociación colectiva.

"Yo las considero una ceremonia (a estas concentraciones) y si quieren hacer ceremonias, que las hagan. Cuando nosotros presentamos papeles y propuestas, que nos contesten a las propuestas en vez de dar espectáculo y hacer ceremonias de este tipo", ha apuntado Rosell en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

El dirigente de la CEOE ha asegurado que las organizaciones empresariales han realizado a los sindicatos una "propuesta seria, importante no sacada de la manga" que plantea un incremento salarial para este año de hasta el 1,5%, más un 0,5% vinculado a productividad, un planteamiento que, según ha dicho, está incluso por encima del alza salarial que se está firmando ahora de media en la negociación colectiva (1,1%).

Rosell ha indicado que su propuesta está en línea con la de otros países europeos y ha señalado que los sindicatos "parecen no enterarse, no saber" que más del 51% de las empresas que pagan Impuesto sobre Sociedades están todavía en pérdidas y de que las que facturan menos de un millón de euros también están, de media, en negativo.

"La crisis en la pequeña empresa todavía está ahí", ha dicho Rosell, que ha dicho que está dispuesto a reunirse con los sindicatos "cuando ellos quieran" pero si dan respuesta a los cerca de doce temas que les han planteado en el marco de la negociación para acordar un nuevo pacto de negociación colectiva.

"Cuando tengan preparados estos temas, podemos sentarnos a hablar, pero para perder el tiempo, ni un minuto más", ha señalado el líder de la CEOE.

Sobre la posibilidad de que los sindicatos decidan convocar para más adelante una huelga general, Rosell ha afirmado que "hagan lo que crean oportuno", pero ha precisado que la mejor vía es el diálogo. "No veo crispación ni falta de diálogo en la negociación de los convenios sectoriales y de las empresas. Si los sindicatos tienen otra percepción me gustaría que me dijeran dónde, cuándo y de qué manera", ha añadido.