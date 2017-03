(Ampl) Toxo propone a Unai Sordo como candidato a la secretaría general de CC.OO.

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha propuesto al secretario general de CC.OO. Euskadi, Unai Sordo, como "el mejor candidato" para liderar el sindicato, puesto que cree que es la mejor opción "para pilotar el nuevo tiempo sindical".

Toxo ha hecho esta propuesta al Consejo Confederal de CC.OO., reunido en sesión extraordinaria, tras anunciar su decisión de no continuar al frente del sindicato durante un tercer mandato. La propuesta de Toxo fue respaldada de forma casi unánime al ser aprobada por 117 votos a favor y 6 abstenciones, que procedían de una parte del sector crítico.

No obstante, Toxo ha recordado en rueda de prensa que todavía quedan tres meses antes de la celebración del XI Consejo Confederal y que esto no quiere decir que no se puedan presentar más candidaturas. En CC.OO. basta un 10% de las firmas de los delegados para presentar candidaturas a la secretaría general o a la comisión ejecutiva.

"Unai es una persona que yo he propuesto, porque es el vehículo y la propuesta de la inmensa mayoría de las organizaciones del sindicato que creían que es la persona que reúne las mejores condiciones", ha subrayado Toxo.

En concreto, Toxo ha afirmado que Sordo, que es veinte años menor que él, es una persona "conocida" dentro de la organización por su participación en todos los procesos de debate y reflexión del sindicato y ha señalado que tiene un "enorme" valor político para la organización que el conjunto haya decidido que este es el candidato del Consejo.

Toxo, ha apuntado que la decisión de no presentarse a la reelección en el XI Congreso Confederal es "una decisión personal, pero no por razones personales".

En concreto, ha afirmado que la decisión tiene que ver con su idea y forma de entender el sindicato, por el proceso profundo de transformación que este ha vivido y por la necesidad de dar continuidad a políticas de reformas dentro de la organización y para la relación del sindicato con los trabajadores y la sociedad.

Para Toxo, el cambio del sindicato debía iniciarse por "el cambio en la secretaría general". "CC.OO. es una organización que ha operado en estos años en un contexto difícil, duro y de cambio muy marcado por las políticas que se han aplicado a partir del inicio crisis y que cuenta con secuelas muy presentes", ha añadido.

En esta línea, el líder sindical ha agregado que tras el cambio que ha vivido la sociedad, la economía, la política o las instituciones, también era hora de realizar un cambio en el sindicato.

Sin embargo, Toxo está seguro de que podría haber optado a un tercer mandato, ya que se sentía con fuerzas y se lo habían sugerido la totalidad de las organizaciones a través de sus secretarios generales en los últimos meses, pero ha afirmado que es consciente de su edad y de que hubiese acabado el tercer mandato con 68 años. "Creo que los tiempos exigen dirigentes de otra edad", ha asentido.

A pesar de que el balance de su mandato lo hará en XI Consejo Confederal de CC.OO., Toxo ha afirmado estar "muy satisfecho" del grado de cohesión alcanzado en el sindicato durante estos casi nueve años, a pesar de que cree que este no es un mérito personal, sino "de equipo".