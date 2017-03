Funcas cree que España "no puede renunciar a las reformas laborales sin pagar un precio importante"

El presidente de Funcas, Carlos Ocaña, ha señalado que España "no puede renunciar a las reformas laborales sin pagar un precio importante".

Así lo ha apuntado Ocaña durante la inauguración de las jornadas 'Reformas laborales en Europa: ¿Qué ha funcionado, y qué no?' organizadas por Funcas, donde también ha afirmado que el debate en España se centra únicamente en cuestiones "que quizás no sean ni las únicas, ni las más importantes".

Para Ocaña, el debate a favor o en contra de la reforma laboral "no toma en cuenta elementos de la realidad española". "Creo que la cuestión relevante es averiguar qué falta por hacer y no tanto si volver o no al pasado", ha añadido.

Por otro lado, cree que buscar soluciones a la dualidad entre trabajadores fijos y temporales en el mercado laboral español, que está "fuertemente segmentado", es una cuestión "muy importante".

No obstante, considera que este debate se ha focalizado demasiado en el contrato único y ha olvidado otras muchas cuestiones, como la negociación colectiva, las políticas activas o pasivas de empleo o el ganar flexibilidad, que "también son importantes".

También cree que se ha hablado mucho de la indemnización por despido, pero poco de todo lo demás, pese a que a nivel técnico hay consenso sobre la necesidad de actuar en muchos otros frentes, como son el aumento de la empleabilidad o la eficiencia de los mecanismos de colocación.

El presidente de Funcas ha puesto de relieve que la reforma del mercado laboral, aunque discutida y debatida, "tuvo una importancia capital en el cambio de expectativas sobre la economía española, sobre la estabilización de la misma y sobre la recuperación de la credibilidad reformista tanto ante los mercados como ante los países".

Por otro lado, ha resaltado que en otros países también se están llevando a cabo reformas laborales para hacer frente a la crisis y a los cambios que acarrea la digitalización de la economía.

Sin embargo, ha apuntado que en estos otros países el debate es "más diverso" que el español y está más centrado en el futuro, la innovación y en probar nuevas fórmulas.