Toxo reconoce que la CEOE ha mejorado "sustancialmente" su propuesta salarial, "pero necesita una mayor aproximación"

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado este miércoles, sobre la nueva propuesta salarial para la negociación colectiva formulada por la Junta Directiva de la CEOE, que la patronal ha mejorado "sustancialmente" la opción que había planteado hasta la fecha, aunque considera que necesita "una vuelta para una mayor aproximación".

Toxo se ha pronunciado en estos términos en un rueda de prensa en València, donde ha asistido a la jornada de clausura del XI Congrés de CCOO PV. El dirigente del sindicato ha calificado de "curioso" que la CEOE haya presentado primero la propuesta en rueda de prensa en Madrid y luego le hayan mandado "un correo" para dársela a conocer.

"Ellos saben dónde están las posibilidades de un acuerdo", ha dicho, para recalcar que se debe "garantizar que los salarios recuperen poder adquisitivo, en un país que tiene una economía que ha dejado atrás la recesión, pero no la crisis, sobre todo la que afecta a la calidad de vida de las personas, al empleo".

En este sentido, ha subrayado que la precariedad laboral está "muy presente", por lo que considera que una propuesta "razonable" de salarios debe partir de que "ya no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo" y de "garantizar la ganancia".

Toxo ha precisado que, en este punto, echa "a faltar una cláusula que lo garantice". "Reconozco que han mejorado sustancialmente la propuesta que estaban haciendo hasta ahora, pero creo que necesitan una vuelta para una mayor aproximación", ha sostenido.

Preguntado por de cuántos puntos están hablando para que la propuesta sea válida, Toxo ha puntualizado que CCOO no se ha querido centrar "en un dígito" sino que ha propuesto "una banda de incrementos salariales que tengan en cuenta la situación de las empresas, pero también que en España hay salarios muy bajos, que hay gente que ha perdido mucho poder adquisitivo con la crisis y apostaríamos por un acuerdo mejor a dos años que a uno, que permita combinar esos dos años para que la ganancia sea neta".

Así, ha señalado que la CEOE plantea un 1% en la parte baja de la banda salarial y, aunque cree que están "más cerca de un posible acuerdo", "desde luego tienen que moverse y desde luego no se puede condicionar la parte alta a no sé que variables que, por otra parte, no especifican con claridad".

De igual modo, ha pedido que concreten "algunas cosas más de su propuesta" ya que rechaza que las mutuas "puedan dar las altas y bajas en la enfermedad común". "Esto es una competencia del Sistema Nacional de Salud, de los sistemas, porque ya son de competencia autonómica", ha manifestado.

Asimismo, cree que hay un "cuestionamiento implícito" en la propuesta que hacen "de la solvencia y la profesionalidad del estamento médico en España y me parece preocupante". "Otra cosa sería que lo que estuviesen planteando fuera que las mutuas establezcan acuerdos que tiene que ser de carácter autonómico en cada una de las comunidades autónomas para poner sus instalaciones, sus medios técnicos, sus profesionales al servicio del SNS, por ejemplo, para poder anticipar los procesos de tratamiento en lesiones traumatológicas de origen no laboral, pero no con capacidad para dar el alta y la baja".

Preguntado por el planteamiento del presidente de la CEOE, Juan Rosell, de que ahora son los sindicatos quienes deben moverse, ha afirmado que el líder de la patronal es "muy inteligente". "Es decir, cuando uno parte de cero, tiene mucha capacidad de movimiento al alza. Esto es una técnica tan vieja de negociación que ya no merece comentarios", ha concluido.