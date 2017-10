Los sueldazos de Ximo Puig, Mónica Oltra y otros diputados de las Cortes Valencianas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, tiene un sueldo público asignado de casi 69.000 euros brutos este año. Exactamente son 68.975 euros. 14 pagas de más de 4.900 euros al mes.

También percibe una indemnización por residencia de 9.656 euros. Vienen a ser unos 800 euros para alquilar una vivienda en Valencia ciudad ya que su pueblo natal es Morella, en el extremo norte de la provincia de Castellón, a unos 180 km y dos horas en coche.

En total y como revela la web @sueldospublicos, su retribución íntegra, según su ficha en el Portal de Transparencia GVA Oberta, es de 78.631 euros.

Pero sus ingresos reales de 2016 difieren de lo dicho anteriormente. Los suyos y los del resto de consellers y diputados autonómicos. Lo cierto es que el Diari Oficial de las Cortes Valencianas (boletín oficial del parlamento regional) publicó hace unos días la declaración anual de las rentas de sus señorías.

Aprovechando que este lunes se celebra el Nou d´Octubre, el Día de la Comunitat Valenciana, y con total desconocimiento de lo que ‘cobraba' el Rey Jaume I el Conqueridor (Jaime I el Conquistador) en octubre de 1238 cuando conquistó Valencia, Sueldos Públicos repasa los ingresos de algunos miembros del consell y diputados.

Puig ingresó el año pasado 82.402 euros brutos. La mayor parte de esa cantidad, 75.843 euros, los declaró como rendimiento del trabajo. En cambio, la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y políticas Inclusivas, Mónica Oltra, cobró 54.166 euros, de los que 926 euros son por el rendimiento de un inmueble. El sueldo público establecido para Oltra este año es de 58.174 euros. Con estas cifras, Puig ganó 28.000 euros más que su compañera de gobierno en 2016.



Recuerda que la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, tiene un salario fijado para este año de 74.963 euros en 12 pagas, más la antigüedad. Un ministro percibirá 70.368 euros brutos en 12 pagas, más los trienios y los consellers de la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, ganarán 110.556 euros -en el supuesto de que todos conserven el puesto hasta el 31 de diciembre-. Rajoy cobrará 79.756 euros, 12 pagas de 6.646 euros.



Vamos con un par de ejemplos del equipo de Puig. El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà cobrará 58.175 euros y 1.085 euros este año en concepto de trienios por antigüedad al ser funcionario. Es profesor. Pero también percibirá un total de 8.144 euros por el alquiler de una casa o piso para vivir en Valencia capital ya que su residencia habitual es Castellón. Son casi 680 euros al mes para costear el alquiler. Por lo tanto, su retribución íntegra, según la página web de la Generalitat Valenciana, será de 67.406 euros en 2017. Pero, ¿cuánto ganó el año pasado? Declaró unos ingresos por rendimiento del trabajo de 61.363 euros y 240 euros de rendimiento de capital inmobiliario. En total, 61.603 euros.



El conseller de Economía Sostenible se llama Rafael Climent. Ha sido alcalde de un pueblo del interior de Alicante durante años y en 2016 declaró unos ingresos de 66.857 euros, más 379 euros de cuentas bancarias y depósitos, 14 euros por dividendos y 67 euros por otros activos financieros. La suma, 67.319 euros. Este año ganará 58.757 euros de sueldo y complementos; otros 5.759 por trienios; y 8.846 euros de indemnización por residencia. En total, 73.459 euros.



Diputados



El diputado que más 'rico' el año pasado fue Manolo Mata, portavoz del grupo socialista en las Cortes Valencianas y el vicepresidente segundo de la Cámara, Alejandro Font de Mora, del Partido Popular, le sigue en esta lista. Font de Mora fue presidente de las Cortes en la anterior legislatura. Mata declara un sueldo neto de 54.942 euros, ingresos o rendimientos financieros de 516 euros y otras percepciones de 122.192 euros (sigue ejerciendo la abogacía). La suma son 177.651 euros.



Por su parte, Font de Mora percibió un total de 118.556 euros, la suma del sueldo de las Corts de 88.415 euros, de la Generalitat Valenciana 12.897, del grupo popular (2.640), una retribución del seguro de vida (1.303), 15 euros de intereses de cuentas y 13.284 de arrendamientos de inmuebles. No olvides que el PP sigue pagando a alguno de sus diputados nacionales o autonómicos un sobresueldo, según su responsabilidad, que declaran. Es el caso de Rafael Hernando en el Congreso de los Diputados. El Grupo popular le paga casi 3.000 euros al mes además de lo que percibe como portavoz.



En cuanto al resto de portavoces, la del PP, Isabel Bonig, recibió de las Cortes 59.866 euros el año pasado; el portavoz de Compromís, Fran Ferri, 72.038 euros; el portavoz de Podemos, Antonio Estañ 52.842 euros, y la síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, 65.163 euros.



El portavoz de Podemos-Podem durante 2016, Antonio Montiel, cobró 68.368 euros como rendimientos del trabajo (desde hace meses ya no es portavoz) y el ex síndic de Ciudadanos, Alexis Marí, 51.928 euros. Está en el Grupo de los No Adscritos junto con tres diputados de la formación naranja y una parlamentaria de Podemos.



Respecto a la Mesa de las Cortes Valencianas, el presidente de la Cámara, Enric Morera, de Compromís, ha declarado un sueldo neto de 65.061 euros, mientras que la socialista Carmen Martínez percibió 55.320 euros (más 3.068 euros del Ayuntamiento de Quart de Poblet, en concepto de dietas porque no se puede cobrar dos sueldos públicos a la vez). Por último, Emilio Argüeso, de la formación naranja, ganó 83.621 euros y Marc Pallarés, de Podemos 61.964 euros.