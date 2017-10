La profesión de banquero tiene los días contados en España

Los bancos que operan dentro de la Unión Europea han cerrado 9.100 sucursales y han recortado unos 50.000 empleos durante el año 2016. Este proceso está directamente relacionado con la digitalización del sector, que permite a los clientes hacer procesos rutinarios de una forma más sencilla y más rápida.

Según un documento publicado en septiembre por la Federación Bancaria Europea, el nivel de empleo total en la banca europea es el más bajo desde 1997. Un total de 48.000 sucursales se han cerrado desde 2008, a medida que un mayor número de clientes se ha ido adhiriendo a la banca online.

Con los tipos de interés en mínimos históricos y los márgenes de intermediación a niveles bajos, los bancos también han pisado el acelerador para digitalizar sus servicios con el objetivo de reducir sus costes.

El caso de Nordea

Un buen ejemplo de esta cambio drástico es el banco sueco Nordea. El recorte de 6.000 empleos anunciado la semana pasada por Nordea Bank es sólo el primer paso en un sector que se enfrenta a una reforma radical, asegura el máximo responsable Casper von Koskull.

"Si alguien pregunta dónde estaremos o dónde estarán los bancos dentro de 10 años, los bancos podrían tener fácilmente la mitad de lo que tienen hoy" en lo referente a personal, asegura von Koskull en una entrevista en Londres el viernes.

La semana pasada, Nordea sorprendió a sindicatos, analistas e inversores cuando reveló el recorte de personal, que supone más de la décima parte de la plantilla del banco sueco. Los sindicatos llamaron el paso "impactante" y "brutal".

El sector se ha contraído significativamente desde antes de la crisis financiera. La Federación Bancaria Europea estima que hay aproximadamente un 14% menos de personas trabajando en finanzas en la región que antes de 2008. En la actualidad, hay alrededor de 2,8 millones de empleados en el sector bancario en Europa. Nordea tenía aproximadamente 31.500 empleados en el tercer trimestre.

Menos personal y más agilidad

Von Koskull dice que lo que Nordea está haciendo representa el futuro de la banca. En conversaciones con analistas en Londres la semana pasada, describió un escenario en el que sólo prosperarán los bancos más ágiles, más avanzados digitalmente y más eficientes. Las firmas que viven en la era oscura de la banca ya están fracasando, dijo.

"El hecho de que algunos bancos (no este banco) hayan sido técnicamente insolventes cada 15 años, eso significa que no tienen fortaleza", asegura. "La fortaleza es algo que esta industria y cualquier banco necesita. Y eso es algo que hemos estado construyendo. Y la fortaleza no trata sólo del capital, la fortaleza son las operaciones, sistemas y todo lo que se hace".

Si bien el gasto inicial para tal transformación es elevado, von Koskull dice que el banco pronto utilizará una cantidad mucho menor de sus ingresos para cubrir los costes. El responsable de Nordea ha señalado a Bloomberg que él ve su banco como un pionero en la forma en que se están abordando los cambios fundamentales que ahora afectan a la industria.

"Somos quizás uno de los primeros", comenta. "Esto no es un recorte de costes per se, es una forma de hacer negocios de manera distinta, donde se necesita menos gente". Este economistas cree que las quejas de los sindicatos son difíciles de entender. "Saben" lo que viene, señala. "Llevamos hablando de esto durante dos años".

"Creo que está muy claro que es una tendencia constante en la industria financiera, dado que se trata de un sector que es muy digital", argumenta von Koskull. "Se puede digitalizar y usar la inteligencia artificial de una manera muy grande, unido, por supuesto, a un toque personal".