Policías y guardias civiles se echan de nuevo a la calle por la equiparación de sueldos con los Mossos

Como escribía hace unas semanas Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, 'desventurado el país que no honra a sus héroes y que paga sueldos de miseria a los servidores de la Patria'.

Y ese país, por mucho que nos duela y para vergüenza de sus políticos, es España.

Policías y guardias civiles se concentran este 18 de noviembre de 2017 en la madrileña Puerta del Sol, con el lema 'Mismo trabajo, mismo salario', para exigir al Gobierno Rajoy que avance en la equiparación salarial con el resto de policías autonómicas.

Una brecha laboral, que se cifra en unos mil euros brutos al mes, que ha quedado más en evidencia por la crisis catalana.

Los agentes portan banderas españolas y siguen que el recorrido que marca un camión de la Policía Nacional en el que han pintado "Equiparación ya".

Tras el camión, una pancarta con la leyenda "Equiparación ya. Justicia salarial" encabezó la marcha.

Al ritmo de tambores y silbatos, los policías y guardias civiles llegados la capital española han instado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que abra la "hucha" y conseguir así la justicia salarial que vienen pidiendo desde hace años.

David Gómez, uno de los portavoces de Jusapol, ha destacado que, en sueldo bruto, un mosso d'Esquadra puede cobrar "como mínimo" 600 euros más que un policía nacional y un guardia civil.

Todas las asociaciones con representación en el Consejo de la Guardia Civil han respaldado dicha manifestación, mientras que los sindicatos policiales se han desmarcado parcialmente de la organización de la protesta por discrepancias con los criterios fijados por Jusapol, que vetó cualquier logotipo que no sea el de esta asociación de reciente creación.

Por parte de Ciudadanos, la marcha ha contado con el respaldo del secretario general y portavoz de Interior del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez, y la portavoz del partido el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, mientras que del lado de Unidos Podemos ha asistido el guardia civil y diputado por Cádiz, Juan Antonio Delgado.

Gutiérrez ha señalado que su partido no apoyará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 si no existe una equiparación salarial entre policías nacionales y guardias civiles y el resto de policías autonómicas y locales, y más "concretamente con los Mossos d'Esquadra".

"Es de justicia. No podemos tener una policía pobre. No podemos tener la peor policía pagada de Europa, y, desde luego, no puede haber un incumplimiento permanente del Partido Popular con nuestra Policía Nacional y Guardia Civil".