La veterana Celia Villalobos cobra 4.300 brutos de nómina y 1.842 euros, libres de impuestos para gastos

El que hace pasta de verdad y desde hace décadas, es su marido Arriola, gurú del PP, pero lo de Celia Villalobos tampoco está mal.

La veteranbísima dipùtada popular cobra casi 4.300 brutos de nómina y 1.842 euros, libres de impuestos para gastos.

En Navidad, con la extra, cobró casi 8.600 brutos y casi 3.700 euros, libres de impuestos, como diputada del Congreso.

Los datos de esta noticia no recogen la subida del uno por ciento. En enero de 2018 Villalobos ha sido noticia por unas declaraciones sobre las pensiones, pese a que ella, con 31 años en política, reconoce unos depósitos en el banco de más 221.000 euros.

Este 16 de enero de 2018, las redes sociales echaban humo. Cuando fue ministra de Sanidad con Aznar se armó un revuelo por su respuesta ante la crisis de las vacas locas en la que recomendaba a las amas de casa que no echaran los huesos en el caldo.

Hace dos años, cuando era vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, se puso a jugar con un videojuego en su tableta durante una sesión parlamentaria, el Frozen, como recuerda Carles Torrijos en 'Sueldos Publicos'.



Por aquel entonces, su sueldo superaba los 7.500 euros brutos mensuales más 1.823 euros de indemnización, libres de impuestos. También fue noticia durante el penúltimo debate de investidura y su comentario sobre las famosas rastas y los supuestos piojos de un diputado canario de Podemos.

Ahora que ya no es vicepresidenta del Congreso -entre 2008 y 2011 fue secretaria cuarta de la Mesa y entre 2004 y 2008 secretaria segunda- y por lo tanto, cobra menos, ha vuelto a ser noticia, al menos blanco de titulares y cabreo en las redes sociales, por su comentario sobre si los altos cargos en España deben ser rico o pobres, disponer de patrimonio o no, aunque sea en un paraíso fiscal.

En este sentido, este pasado miércoles, invitó a "hacer una reflexión" sobre qué tipos de dirigentes se quieren tras la polémica y posterior dimisión del fiscal Anticorrupción Manuel Moix al conocerse que poseía el 25% de una sociedad en Panamá.

El entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, dimitió y se acogió, durante unos meses, a la indemnización a la que tenía derecho.

Pues bien, Villalobos reflexionaba en voz alta y afirmaba:

"a lo mejor queremos que salgan de una clausura o sean pobres de solemnidad y no tengan derecho a tener nada. No lo sé".

Pero no queda ahí la cosa. Esta semana, también hemos conocido que un ex alto cargo de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre y el que fuera ex jefe de gabinete de Villalobos, Eduardo Larraz Riesgo, escondía 146 lingotes de oro en Suiza, valorados en casi dos millones de euros. Parece, a todas luces, que Larraz tampoco estaba encerrado en una clausura ni era pobre de solemnidad.

Sea o no monja de clausura, Villalobos ha ‘hecho caja' como diputada y en la política, en general. Lleva calentando el escaño en la Carrera de San Jerónimo desde julio 1986. Lo mejor de todo, y te lo hemos contado decenas de veces, es que compró una casa en Madrid un año después.

Cobra la indemnización de 1.823 euros, libres de impuestos pese a disfrutar de un ‘techo' en la capital de España. Evidentemente, hace 30 años la cifra sería mucho menor.

Son 14 mensualidades al año. Estamos hablando de 25.534 euros anuales y 102.136 euros para una legislatura completa de 48 meses. Ten en cuenta que las legislaturas no suelen llegar de manera exacta a los cuatro años, pero la cifra es una aproximación a lo que ha podido acumular durante décadas como ingresos públicos invisibles para la Agencia Tributaria. Ella y decenas de compañeros de bancada en el hemiciclo.

El sueldo y apuntes biográficos

Villalobos cobra la asignación constitucional básica de 2.813 euros brutos al mes. Son 14 pagas anuales. Como es presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, percibe, además, 1.431 euros mensuales. Otras 14 pagas. En total, 4.245 euros.

En la nómina también se incluye, como hemos mencionado líneas más arriba, la indemnización, exenta de tributación. Al ser diputada por Málaga, Villalobos tiene derecho a ingresar 14 pagas de 1.823 euros, para gastos de manutención y alojamiento. En suma, 6.069 euros, más lo que le paga su Grupo Parlamentario* por ser portavoz adjunta y los trienios de antigüedad por ser funcionaria del Estado.

Desconocemos el porcentaje de retención que le aplican y lo que dona a su partido. El PP no informa de ello en su página web. En junio, y también en diciembre, cobra paga extraordinaria. Así, este mes, Villalobos tendrá unos ingresos brutos de casi 8.500 euros (8.491) y 3.647 euros para gastos, libres de impuestos. En total, 12.139 euros.



Rentas Villalobos

Pagó 54.575 euros de IRPF. Obtuvo 10.573 euros de un arrendamiento de una vivienda al 50%.

Posee una casa en Madrid desde marzo de 1987 y otra en Torremolinos, desde 1992. En 2012 reflejó una vivienda en Málaga y una plaza de garaje, como puedes comprobar en la noticia que publicamos el año pasado.

Conserva, en entidades financieras, depósitos por valor de 221.456 euros.