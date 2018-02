¿Sabes por qué el CEO de Burger King no contrata a los que se creen inteligentes?

Daniel Schwartz es CEO de Restaurant Brands International -la compañía matriz de Burger King, Tim Hortons y Popeyes- y es un prodigio de los negocios. Con tan sólo 36 años, y ejerciendo como CEO desde los 32, utiliza una estrategia implacable para definir quién va a formar parte de su plantilla y quién no.

Desde que Schwartz tomó las riendas de la compañía, las acciones de Burger King se han disparado en torno al 60%. Todos le reconocen el mérito de haber incrementado el beneficio gracias al ahorro de costes y ofertas de menú simplificadas.

Dirigir una empresa multimillonaria a una edad tan joven seguramente es evidencia de que el éxito de Schwartz es producto tanto de la inteligencia como del trabajo duro. Pero hay una cualidad que valora más que la otra en los entrevistados. Es la humildad, el trabajo duro y la implicación del empleado.

"Una pregunta que hago es: ‘¿Eres inteligente o trabajas duro?'", explica Schwartz . La clave es no decir que se es inteligente. "Quiero trabajadores perseverantes y sorprendería cuánta gente me dice que no necesita trabajar duro puesto que es inteligente". El CEO considera que la humildad es muy importante y que le gustan "las personas que son apasionadas y perseverantes", dice. "Está bien tener confianza, pero no ser arrogante".