Este es el pastizal que cobraron los embajadores españoles en 2016

Hay que tener en cuenta que algunos no cobran en euros, sino en la divisa local, lo que también puede repercutir en el importe total. Recuerda, son datos de 2016 y Exteriores no quiso revisar los cálculos efectuados por Sueldos Públicos. En esta tabla no están computados otros complementos que puedan percibir, dietas, prestaciones o ayudas para la residencia, desplazamientos o coche oficial, entre otros.



Embajador/ embajadora en Irak 294.249,13

Embajador/embajadora en Japón 290.396,99

Embajador/embajadora en Angola 289.012,95

Embajador/embajadora en Rusia 259.303,80

Embajador/embajadora en China 257.187,02

Embajador/embajadora en Venezuela 254.462,79

Embajador/embajadora en Afganistán 254.370,88

Embajador/embajadora en Rep. Democrática del Congo-Zaire 253.931,81

Embajador/embajadora en Israel 228.904,50

Embajador/embajadora en Turquía 224.374,20

Embajador/embajadora en Corea del Sur 223.509,22

Embajador/embajadora en Irán 219.737,67

Embajador/embajadora en Haití 215.397,50

Embajador/embajadora en Guinea Conakry 212.553,21

Embajador/embajadora en Suiza ante ONU 209.844,56

Embajador/embajadora en Brasil 203.617,03

Embajador/embajadora en Estados Unidos 201.185,65

Embajador/embajadora en EEUU representante permanente ante ONU 200.509,29

Embajador/embajadora en Argentina 196.529,96

Embajador/embajadora en Suiza 194.103,31

Embajador/embajadora en Guinea Bissau 192.675,06

Embajador/embajadora en Cuba 192.532,13

Embajador/embajadora en Sudán 191.398,83

Embajador/embajadora en Gabón 191.388,41

Embajador/embajadora en Libia 190.935,13

Embajador/embajadora en Nigeria 188.986,71

Embajador/embajadora en Guinea Ecuatorial 188.645,93

Embajador/embajadora en Perú 186.938,82

Embajador/embajadora en Egipto 185.979,59

Embajador/embajadora en Guatemala 183.489,14

Embajador/embajadora en Australia 182.988,30

Embajador/embajadora en Kenia 181.591,88

Embajador/embajadora en Dinamarca 181.143,97

Embajador/embajadora en Costa de Marfil 180.989,07

Embajador/embajadora en Nueva Zelanda 180.045,06

Embajador/embajadora en Líbano 180.036,02

Embajador/embajadora en Camerún 178.922,26

Embajador/embajadora en Uruguay 178.347,64

Embajador/embajadora en Zimbawe 178.150,55

Embajador/embajadora en Jordania 177.962,72

Embajador/embajadora en Ecuador 177.909,99

Embajador/embajadora en Canadá 176.601,70

Embajador/embajadora en Singapur 176.291,05

Embajador/embajadora en Kuwait 175.664,40

Embajador/embajadora en Ucrania 175.314,85

Embajador/embajadora en Mozambique 174.626,64

Embajador/embajadora en Bélgica representante permanente ante OTAN 172.241,01

Embajador/embajadora en Finlandia 171.564,40

Embajador/embajadora en Vietnam 169.722,16

Embajador/embajadora en Filipinas 169.454,40

Embajador/embajadora en Alemania 168.691,36

Embajador/embajadora en Reino Unido 167.922,66

Embajador/embajadora en Chile 167.241,95

Embajador/embajadora en Pakistán 166.643,02

Embajador/embajadora en Francia 166.624,43

Embajador/embajadora en Suecia 166.183,57

Embajador/embajadora en Argelia 165.331,61

Embajador/embajadora en Senegal 163.866,48

Embajador/embajadora en Mali 162.809,50

Embajador/embajadora en Qatar 162.736,46

Embajador/embajadora en Rep. Dominicana 162.590,89

Embajador/embajadora en Kazajstán 162.570,40

Embajador/embajadora en Mauritania 162.173,91

Embajador/embajadora en Tailandia 161.746,70

Embajador/embajadora en Marruecos 161.187,99

Embajador/embajadora en Etiopía 161.102,81

Embajador/embajadora en Omán 159.742,98

Embajador/embajadora en EEUU representación permanente ante OEA 159.652,24

Embajador/embajadora en Indonesia 158.228,02

Embajador/embajadora en México 157.333,62

Embajador/embajadora en El Salvador 157.143,75

Embajador/embajadora en Bangladesh (enero a noviembre) 156.394,20

Embajador/embajadora en Grecia 156.254,64

Embajador/embajadora en Tanzania 155.366,87

Embajador/embajadora en Colombia 155.008,58

Embajador/embajadora en Cabo Verde 153.846,19

Embajador/embajadora en Trinidad y Tobago (misión) 153.424,66

Embajador/embajadora en Níger 152.962,88

Embajador/embajadora en Costa Rica 151.905,18

Embajador/embajadora en Bolivia 151.514,67

Embajador/embajadora en Austria 150.842,99

Embajador/embajadora en Italia 150.513,39

Embajador/embajadora en Noruega (enero a octubre) 150.363,62

Embajador/embajadora en Ghana 150.333,79

Embajador/embajadora en Panamá 148.523,40

Embajador/embajadora en Emiratos Árabes Unidos 147.649,73

Embajador/embajadora en Malasia 146.627,37

Embajador/embajadora en Arabia Saudita 146.127,03

Embajador/embajadora en Paraguay 146.085,46

Embajador/embajadora en Honduras 145.326,78

Embajador/embajadora en Francia rep. permanente ante el Consejo de Europa 144.449,59

Embajador/embajadora en Países Bajos 144.227,71

Embajador/embajadora en Bélgica rep. permanente ante UE (enero a noviembre) 143.800,65

Embajador/embajadora en Portugal 143.405,70

Embajador/embajadora en Austria en OOII 140.733,66

Embajador/embajadora en Sudáfrica 140.642,70

Embajador/embajadora en Albania 140.368,67

Embajador/embajadora en Austria rep. permanente OSTC 140.076,14

Embajador/embajadora en Nicaragua 139.620,33

Embajador/embajadora en Serbia 138.454,34

Embajador/embajadora en Polonia 137.852,90

Embajador/embajadora en Francia rep. permanente ante OCDE 137.306,34

Embajador/embajadora en Irlanda 136.427,93

Embajador/embajadora en Santa Sede 135.694,07

Embajador/embajadora en Letonia 135.271,42

Embajador/embajadora en Bulgaria 134.711,18

Embajador/embajadora en Luxemburgo 134.312,75

Embajador/embajadora en Chipre 134.155,68

Embajador/embajadora en Rep. Eslovaca 132.896,24

Embajador/embajadora en Francia rep. permanente ante la UNESCO 130.473,32

Embajador/embajadora en Estonia 130.183,63

Embajador/embajadora en Namibia 127.532,66

Embajador/embajadora en Eslovenia 126.702,83

Embajador/embajadora en Rep. Checa 126.548,00

Embajador/embajadora en Lituania 124.567,21

Embajador/embajadora en Malta 124.097,40

Embajador/embajadora en Bosnia-Herzegovina 123.525,95

Embajador/embajadora en Croacia 122.616,09

Embajador/embajadora en Hungría 121.498,65

Embajador/embajadora en Rumanía 121.115,26

Embajador/embajadora en Túnez 120.650,91

Embajador/embajadora en Macedonia 119.850,59

Embajador/embajadora en Andorra 111.952,97

Embajador/embajadora en Bélgica 51.712,41

Embajador/embajadora en India (sólo enero) 5.634,70

Fuente original: Inés Calderón de Anta, Sueldospublicos/Leer más



