Este ‘millonario’ cachondo se vistió de vagabundo para hacerles una putada a los camareros

Un youtuber ha iniciado un impactante experimento en las redes sociales haciéndose pasar por un vagabundo para ver cómo lo trataría el personal de un restaurante. En un intento por demostrar que las apariencias siempre pueden ser engañosas, Coby Persin, que reside en Nueva York, probó al personal de un restaurante de Florida antes de aturdirlos revelándoles que era un "multimillonario".

En un video de tres minutos, se puede ver al joven de 23 años acercándose a un restaurante mientras va vestido con ropa vieja y desaliñada, llevando una gran bolsa de basura. Coby se acerca a un hombre y pide una mesa para él y su amigo Ronaldo. Con un tono educado pregunta si es posible ver el menú.

"Este lugar es demasiado caro para ti", le dice un empleado del restaurante

El empleado del restaurante, sin embargo, asegura que no le puede dar una mesa porque cree que el restaurante es "demasiado caro" para él. "Lo siento. No vamos a poder hacerlo, señor", dice, mientras bloquea el acceso de Coby al restaurante. "Este lugar es demasiado caro para ti", añade.

Coby Persin insiste y pregunta de nuevo si puede ver el menú. "No", responde el hombre sin rodeos. "No podemos servirte, no te vamos a servir hoy". Incluso cuando el youtuber intenta decirle que tiene mucho dinero, el camarero todavía se niega a atenderlo y le dice: "¿Puedes alejarte? Ve a comer a McDonald's o a algún otro sitio, pero no aquí".

Fuente: La Vanguardia/Leer más