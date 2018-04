El corto sobre la explotación de los repartidores de comida a domicilio lo peta en las redes

Un repartidor de comida a domicilio conduce su bicicleta por las calles de Valencia. A su espalda carga la mochila con la que vemos a este tipo de repartidores, de empresas como Deliveroo, Glovo o Uber Eats.

Mientras viaja a su destino, reflexiona:

Así comienza el monólogo, con el que descubrimos que el repartidor viene de una mala experiencia con su último pedido, según recogePablo Machuca en ElHuffPost.

Es el inicio de un corto titulado ¡Hola, buenas noches! presentado al festival Notodofilmfest y que denuncia las condiciones laborales de estos trabajadores.

"Has tardado mucho, ¿qué pasa, que te has perdido? Me dice el tío con sus santos huevazos y su pijama de Batman. ¿Pues cuánto quieres que tarde si llevo 12 horas subido a esta bici de mierda y ya no puedo con el rabo?", piensa para sí con cara de pocos amigos.