Esta chica triunfa denunciando esta sospechosa oferta de trabajo

La usuaria Arantxita ha compartido en Twitter la estafa de la que ha estado a punto de ser víctima al responder a una oferta de trabajo.

La joven estaba utilizando una de las plataformas que existen para poner en contacto a las empresas con personas en busca de un empleo y encontró una que le interesó: Dependienta en una tienda de maquillaje en Madrid, según recoge huffingtonpost.

La tienda, según el anuncio visto por Arantxita, buscaba a una "persona seria, responsable y con don de genes" y ofrecía un "contrato temporal de 6 meses renovable según convenio".

Todo parecía normal y tampoco hubo nada raro en la primera parte de la conversación que la joven mantuvo a través de WhatsApp con su hipotético empleador.

Bueno ya que nadie me manda un privado lo pondré públicamente: ayer encontré una oferta de trabajo y me pusieron lo siguiente @KikoMilanoES @policia pic.twitter.com/NFKYv5qqX8

Pero la cosa se torció cuando la persona al otro lado del teléfono conminó a Arantxita a adquirir dos tickets por valor de 20 euros en una gasolinera o establecimiento similar, con los que supuestamente se cubrirían los gastos del test psicotécnico antes de la firma de su contrato.

La joven ha contado que habló con la empresa que estaba detrás de la oferta y le confirmaron que su procedimiento de contratación no tenía nada que ver con lo que ella había encontrado.

Me puse a leer y llamando a las oficinas de Kiko en Barcelona y Madrid descubrí que ellos no co trataban así, incluso me acerque a la tienda de @aytogetafe a preguntar. Por favor #maxima difusión #Rt no quiero fama solo alertar de esta clase de timos!! pic.twitter.com/aZX0Rkr0yn