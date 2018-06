Pide trabajo para su padre en Twitter y al día siguiente ocurre esto...

Después de cuatro años viendo a su padre buscar trabajo sin resultado, hace unos días, Iván decidió contar su situación en Twitter y confiar en que la difusión de su mensaje pidiendo ayuda se compartiera y así poder ayudar a su padre, según SQ.

Y así fue, la llamada de este sevillano surtió efecto y solo un día más tarde de su primer tuit anunciaba en otro que su padre empezaba de nuevo a trabajar, todo comenzó con este tuit:

Su mensaje empezó a compartirse sin parar, llegando a 32.000 desde que publicase su mensaje el pasado lunes a última hora de la tarde.

Los mensajes de ánimo para ambos y con ofertas para el padre, que empezó a trabajar a los 15 años, llegaron sin cesar.

También los de otros usuarios que se encuentran en la misma situación, sin encontrar la salida del pozo y que comentan lo complicado que es a cierta edad encontrar una nueva oportunidad laboral.

Si no le importa cambiar de oficio ponme un mensaje, no te aseguro nada pero por probar no se pierde nada. Os paso el numero de una compañera de Sevilla a ver si tiene algo.