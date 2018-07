¡Oferta de empleo!: Empresa busca candidatos para probar una cama

Todos sabemos lo que dijo un tipo muy listo que se llamaba Maslow: que mientras no tengas cubiertas las necesidades más básicas, no puedes subir al siguiente nivel de necesidades. Voy a partir de que la base de la pirámide, que es tener qué comer, con qué vestirte y un techo sobre tu cabeza, está cubierta, según zumodeempleo.

Bien pues el siguiente nivel - que digamos son las necesidades básicas que tiene que cumplir un trabajo, son de este tipo: que cobres el mínimo que necesitas / no meterte cuatro horas de coche para ir y venir cada día al trabajo / no tirarte 12 horas metido en la oficina / no estar encerrado en un zulo...

Mattress Firm, una empresa de colchones con sede en Houston (EE.UU.), ofrece un tentador trabajo remunerado a quienes estén dispuestos a "dormir". El objetivo: probar una cama que ha sido bautizada como 'Siesta eterna' (Snoozetern) y explicar la experiencia en la Red, según rt.

La empresa aceptará las solicitudes de los interesados hasta el 23 de julio. El trabajo consiste en probar camas nuevas y populares, para luego relatar la experiencia en videos y plataformas en las redes sociales. Sin embargo, la empresa no ha precisado la cuantía del pago, informan medios estadounidenses.

Los solicitantes deberán cubrir ciertas habilidades, como dormir hasta tarde, dormir la siesta de manera constante y tener una pasión por el descanso nocturno.

Los aspirantes deben tener 18 años cumplidos y poder tomarse siestas a cualquier hora del día. Además de estar dispuestos a exponerse a diferentes superficies y texturas y a adoptar distintas posiciones para dormir, deben ser "unos apasionados del sueño y la comodidad".

