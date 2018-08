Si hace unos años tener tatuaje podía privarte de conseguir empleo, ahora los tiempos han cambiado y según un último estudio ahora tendrás más posibilidades de encontrar trabajo si tienes tatuada tu piel.

Ya no debes tener miedo de taparte ese tatuaje en tu próxima entrevista de trabajo, dado que ahora hay muchas más posibilidades de que te contraten si tienes tatuada tu piel, según recoge David Hernández en computerhoy.

Y es que investigadores de la Universidad de Miami Business School han encuestado a más de 2000 personas en todo Estados Unidos en los últimos dos años, y descubrieron que dentro del mercado de búsqueda de empleo acabaron encontrando más trabajo aquellos solicitantes que tenían tatuajes frente a los que no.

Según se desprende del estudio, esto se debe a que las personas que tienen tatuajes demuestran creatividad y estar más a la moda al tener tatuada su piel. Además, ya casi la mitad de los estadounidenses en edades adolescentes tienen un tatuaje, con lo que está visto como algo normal tener tatuada la piel.

No obstante, tener tatuajes te permite estar más a la moda, lo que siempre da un plus a la hora de ser contratado. No obstante, el estudio señala que los salarios y ganancias anuales de empleados con tatuajes o sin tatuajes es prácticamente idéntica. De hecho, aquellos jefes que discriminaron la contratación de gente con tatuajes, tuvieron que hacerse con solicitantes menos cualificados.

En el estudio puede leerse que “los estigmas de larga data asociados con los tatuajes, y en particular a los visibles, pueden estar erosionando especialmente entre los más jóvenes que ven el arte corporal como una forma natural común de expresión personal”, señala el autor principal del estudio, el profesor Michael French, economista en la Universidad de Miami Business School.

Si bien hace una década podría verse como una desventaja tener tatuaje para encontrar empleo, ahora la mayoría de los reclutadores también cuentan con tatuaje, lo que da cierta ventaja a aquellos candidatos que también lo tengan por sentirse más identificados.

No obstante, hace dos años un estudio que preguntó a 200 gerentes en Reino Unido y Estados Unidos, sugirió que tener tatuajes podía aumentar las oportunidades de empleo donde la clientela era más joven. Y es que hoy día tener tatuaje está identificado con la juventud y la creatividad, y una empresa puede buscar en concreto a este tipo de candidatos para llegar más fácil a su público.

VÍDEO DESTACADO: Esta mujer se hace un tatuaje que 'habla' con la voz de su difunta abuela