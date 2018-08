¿Te acuerdas cuando Sánchez reprochaba a Podemos que fuera más importante controlar RTVE que combatir el paro?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochó a Podemos que quisiera controlar RTVE antes que combatir el paro en España.

Lo hizo durante un acto de campaña del PSOE celebrado el 24 de junio de 2016 en Villaverde (Madrid), dos días antes de las elecciones generales del 26J en las que su partido obtuvo los peores resultados electorales de su historia.

Eso afirmó el líder del PSOE durante este acto al que asistió el ex presidente del Gobierno, Felipe González.

Sánchez hacía referencia a las conversaciones que mantuvo en los meses anteriores con líderes de Podemos, en este caso Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, para tratar de llegar a un acuerdo, según recoge Gonzaga Durán en okdiario..

“Yo me he encontrado con algunos a lo largo de estos seis meses, donde cuando yo les decía ‘oye, ¿qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública o de la educación?’, ‘bueno Pedro, eso es importantísimo, pero antes, ¿habrá que controlar la RTVE no?“.