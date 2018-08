La tierna Laureen pidió a su padre que le hiciera el CV y el resultado pone los pelos de punta

Quién necesita enemigos teniendo un padre en casa.

Si tienes dudas, llee lo que recoge Marina Pratseste 22 de agosto de 2018 en 'The Huffington Post'.



Muchos jóvenes le piden ayuda a sus padres para hacer su primer currículum o bien les preguntan consejos a seguir para conseguir su primer empleo.

Lo mismo pensó Lauren Moore, una joven británica de 16 años que le pidió a su padre que le hiciera su primer CV. Y se debió arrepentir en cuanto vio el resultado.

Su padre le hizo un anticurrículum de libro, aunque ella se lo ha tomado con humor y lo ha compartido este lunes en su perfil Twitter junto al mensaje:

En las imágenes, se puede ver cómo su padre se ha dedicado a poner uno a uno los defectos de su hija, además de enumerar uno a uno sus suspensos en las asignaturas del instituto

Remind me not to let my dad do my cv for me pic.twitter.com/rFFdoRgHxZ