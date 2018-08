Una mujer era acosada sexualmente por un compañero de trabajo, y se vengó así…

En los últimos tiempos hemos tenido muchos ejemplos de ofertas de empleo surrealistas, de esas que terminan diciendo “posible sueldo en un futuro” o cosas por el estilo. Las hay que suscitan tanta polémica que las empresas acaban rectificando, y otras 200.000 igual de locas —o más— que no se retiran porque no salen en los medios, según sq.



Pero los problemas no terminan una vez que consigues un trabajo. A veces tenemos que lidiar con situaciones imposibles, y otras veces nos enfrentamos a un despido por razones que van más allá de nuestro desempeño. A esto hay que añadirle que muchas mujeres, demasiado a menudo, se enfrentan a una de las mayores lacras de nuestro tiempo: el acoso sexual. Que se lo pregunten a nuestra protagonista.

Como bien nos recuerda Bored Panda, se trata de algo que desgraciadamente ocurre en demasiadas oficinas. Movimientos como #metoo y los relatos de personas bastante conocidas e influyentes están sirviendo, al menos, para que el problema tenga más visibilidad, y muchas mujeres que se han sentido acosadas tengan más apoyo moral que nunca.

Ahora, una usuaria de reddit ha compartido una historia que ha inspirado —y por qué no reconocerlo, ha sacado una sonrisa— a muchas otras mujeres. Y es que gracias a ella ahora cuentan con otra arma contra el acoso: los pedos vengadores.

“Esta fue MI manera de usar mi culo como arma. Como arma contra él”, explicó esta mujer sobre lo que ocurrió después de que su compañero de trabajo, Ted, la sobara “accidentalmente”.

“Creo que más mujeres deberían hacerlo. ¿A quién le importa que no sea femenino? Que te soben no es caballeroso pero está aceptado. ¿Por qué no hacer a los hombres que teman el culo?”