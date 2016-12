¿Ha estado cobrando el 'descolgado' Bono un pastizal como asesor oculto de Telefónica?

El jubilado José Bono, ex ministro de Defensa y ex presidente del Congreso, está que trina y ya estudia emprender acciones legales contra 'El Confidencial', que le ha incluido en una lista de 50 asesores políticos de Telefónica, y del que se dice -según varias fuentes consultadas por el medio-, que recibía por ello una remuneración anual. Era, al parecer, un cargo de confianza y habría sido fichado en la época de César Alierta, en un contrato que no se conocía más allá de la compañía.

Esta lista ha sido ahora al parecer cancelada por José María Álvarez-Pallete, el actual presidente de la multinacional de telecomunicaciones.

Y es que, siempre según estas fuentes, Alierta se sentía en deuda con personas de la escena política, empresarial y sindical que, en su opinión, habían hecho un servicio a España, las cuales se habían quedado aisladas tras abandonar sus respectivas funciones en el Estado.

Otros nombres que se encontraban en nómina de Telefónica a petición de Alierta eran, entre otros, David Madí, la mano derecha de Artur Mas en la Generalitat de Cataluña, y Antonio Gutiérrez, quien durante 13 años (1987-2000) lideró Comisiones Obreras (CCOO).

José Bono niega en público y en privado que haya tenido alguna relación con Telefónica, y menos que haya tenido algún tipo de contrato con la compañía de telecomunicaciones.