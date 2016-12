Abengoa da por terminado el acuerdo de inversión con el fondo estadounidense FRC

Abengoa ha dado por terminado el acuerdo de inversión con el fondo estadounidense FRC, que ya no ostenta ninguna participación en el capital de la compañía sevillana, según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Habida cuenta de que, a esta fecha, FRC no es titular de ninguna acción clase B de la sociedad ni de otros valores canjeables por o convertibles en acciones clase B y, por tanto, no es titular de ninguna participación en el capital de Abengoa, las partes han acordado dar por terminado el acuerdo de inversión", ha señalado la firma. En octubre de 2011, ambas partes acordaron una inyección de capital de 300 millones de euros en efectivo para la firma presidida por Antonio Fornieles por parte del fondo estadounidense First Reserve Corporation (FRC), que se convertía de esta forma en socio estratégico. En concreto, Abengoa emitió 17,14 millones de nuevas acciones clase B de un valor nominal de 0,01 euros por título, a un precio nominal más prima de 17,5 euros por acción mediante una ampliación del capital social a suscribir íntegramente por FRC.

Por su parte, el fondo de inversión asumía la obligación de no vender su participación en el capital social de Abengoa suscrita en la ampliación inicial durante un periodo de dos años y medio, dando a su inversión un carácter estratégico, reforzando los fondos propios de Abengoa y apoyando el desarrollo de su plan estratégico.