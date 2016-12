La ONCE dedica el cupón del 31 de diciembre al 75 aniversario de El Corte Inglés

El 75 aniversario de El Corte Inglés es el motivo del cupón de la ONCE del 31 de diciembre. Cinco millones y medio de cupones difundirán esta efeméride, y que supone el broche de oro a la celebración de estos 75 años de historia de los grandes almacenes.

Este cupón sirve para unir a dos instituciones, El Corte Inglés y la ONCE, muy importantes en la historia moderna de España, que han sido testigos de los más destacados acontecimientos de las últimas décadas.

Luis Natalio Royo, delegado territorial de la ONCE en la Comunidad de Madrid, ha entregado a José Luis González Besada, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, una copia enmarcada de este cupón, tras el transcurso de una visita a la Fundación ONCE del Perro Guía.

Con este cupón que conmemora el 75 aniversario de El Corte Inglés, la ONCE ha querido rendir homenaje a una empresa que empezó como una pequeña sastrería en el corazón de Madrid y que hoy cuenta con más de 92.000 empleados.

Esta iniciativa se suma a las colaboraciones que de forma permanente han mantenido El Corte Inglés y la ONCE a lo largo de los años. La compañía de grandes almacenes acoge en ocasiones especiales a los vendedores de la ONCE dentro de sus centros de trabajo por toda España (oficinas, plataformas logísticas, establecimientos comerciales...).

Esto facilita que los empleados de El Corte Inglés puedan colaborar voluntariamente, mediante la compra de los cupones y de forma solidaria, con el proyecto social que realiza la ONCE.

Su servicio personalizado ofrecía a hombres y mujeres lo último en moda. El Corte Inglés iniciaba su aventura como gran almacén de venta por departamentos, constituyéndose en 1940 como una sociedad empresarial que no pararía de crecer.

En los años 50, sus catálogos se llenan de modernidad y color, y de colecciones para toda la familia, gracias a su modelo de venta por departamentos. Una innovación que permitía a cada cliente estar en contacto directo con la mercancía; el producto podía ser examinado antes de comprarse.

El turismo renueva la sociedad española de los años 60, y El Corte Inglés se convierte en referente de estos cambios. Entre las novedades, la apertura de sus centros a mediodía o su tarjeta de compras. Comienza la etapa de expansión: en 1962 inauguró su primer establecimiento en Barcelona; 1966 abrió su segundo edificio en la madrileña calle Goya; en 1968, Sevilla; en 1969, Bilbao y de nuevo Madrid, lista que se amplía en los 70, con el nacimiento de Viajes El Corte Inglés y con la apertura de nuevos centros: Valencia, Murcia, Vigo, etc.

Los 80, la década de ‘la movida', una de las etapas más creativas de la España reciente, también influye en la forma de ser de El Corte Inglés y en su manera de dirigirse a la sociedad española, especialmente hacia los más jóvenes. Son los años de "La inspiración fuiste tú", "Toda la moda por delante" y "La Navidad es el mejor regalo".

En los dos grandes acontecimientos vividos por la España de los 90 también tiene su participación esta cadena de grandes almacenes: Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Son los años en las que rostros famosos de la televisión, la radio, el deporte y la moda protagonizan los famosos anuncios de El Corte Inglés. Para más información: www.elcorteingles.es/75.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE www.juegosonce.es.

