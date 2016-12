El precio del billete de Cercanías de Renfe se mantendrá en 2017 por segundo año consecutivo

El precio de los billetes de trenes de Cercanías y de Media Distancia convencional de Renfe se mantendrá congelado en 2017 por segundo año consecutivo, según informaron a Europa Press en fuentes de la compañía ferroviaria.

Se trata de los trenes que mayor número de viajeros transportan. El pasado año contabilizaron 427,6 millones de pasajeros, frente a los 30,8 millones que usuarios de los trenes de AVE y la Larga Distancia.

Las Cercanías y la mayor parte de la Media Distancia de Renfe forman parte de la 'obligación de servicio público' que la compañía ferroviaria presta por encargo del Estado y, por ello, reciben subvención pública de unos 500 millones de euros anuales.

El Estado mantiene estas conexiones ferroviarias pese a ser deficitarias económicamente para garantizar la movilidad de los ciudadanos y la vertebración y conexión de determinadas zonas del país. En el caso de los trenes de Cercanías y Regionales, en 2017 mantendrán su precio por segundo año consecutivo después de que en 2015 subieran un 1,85% y registraran así la menor subida en diez años. En 2014 se encarecieron un 1,9% y en 2013 un 3%, después de que en 2012 se dispararan un 10,9%.

DESCUENTOS Y PROMOCIONES EN EL AVE.

En el caso de los trenes AVE y Larga Distancia, tienen consideración de servicio comercial y no cuentan con subvención pública alguna. Renfe cuenta por ello con libertad para determinar el precio de los billetes de los distintos corredores que, tras la bajada del 11% que aplicó con carácter general en 2013, no sólo no han vuelto a subir, sino que son objeto de distintos descuentos y promociones en línea con el objetivo de la compañía de ganar nuevos clientes.

El nuevo ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, se ha manifestado partidario de que la compañía ferroviaria continúe con esta política con el fin de seguir haciendo el AVE cada vez más accesible a toda la población, especialmente a determinados colectivos, como los jóvenes.

En los diez primeros meses de este año, los trenes de Cercanías de Renfe transportaron 328,9 millones de viajeros, un 1,4% menos que un año antes, y los de Media Distancia convencional 19,8 millones (-1,7%).

Por su parte, los trenes AVE y Larga Distancia transportaron un total de 26,6 millones de viajeros entre enero y octubre, 10% más que el año pasado. Este aumento está fundamentalmente sustentado por el AVE, que se disparó un 15,6%, al sumar 17 millones de pasajeros en este periodo, según los datos oficiales del Ministerio de Fomento.