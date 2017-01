Los Verdes en la Eurocámara acusan a Malta de ofrecer ventajas fiscales a multinacionales

El Grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo ha denunciado este miércoles las prácticas fiscales de Malta, país que este semestre ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea, al entender que su sistema ofrece "una serie de ventajas a las empresas extranjeras y a las personas ricas" que supondrían incluso que este socio comunitario no superase los criterios de la lista europea de paraísos fiscales. Esta denuncia llega el mismo día que la UE iniciará de manera formal la presidencia de turno de Malta. El primer ministro del país, Joseph Muscat, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, darán una rueda de prensa desde La Valeta a lo largo de la tarde. En un informe, Los Verdes han explicado que, sobre el papel, el impuesto de sociedades en Malta es del 35%, pero este porcentaje se reduce hasta una tasa efectiva del 5% para las sociedades mercantiles, que reciben un reembolso de un 86% de los impuestos que han pagado mediante un sistema de imputación en la distribución de dividendos. Este sistema se aplica tanto a accionistas residentes como no residentes, por lo que no se considera una ventaja fiscal selectiva según la legislación europea. Además, Los Verdes han argumentado que la baja imposición sobre los derechos de propiedad intelectual hacen de Malta un "lugar interesante" para ubicar estos activos en el país. Esto, añaden, se combina con la falta de acciones contra la evasión fiscal.

Por otro lado, el grupo ecologista ha aplicado a Malta los criterios establecidos para elaborar una lista europea de paraísos fiscales, en la que sólo se incluirán terceros países. Según su opinión, Malta cumpliría con los criterios de transparencia fiscal y con la implementación de la agenda de la OCDE contra la erosión de la base fiscal. No obstante, a su juicio, el criterio relativo a la justicia de la imposición sería "problemático" para Malta. "Nuestro análisis del sistema fiscal maltés muestra la presencia de medidas fiscales preferenciales (...). Dependiendo de la interpretación de los criterios por la UE y el proceso de listado, Malta podría, si fueran examinados también los países de la UE, posiblemente acabar en un futuro en una lista europea de jurisdicciones no cooperativas", destaca el informe. En opinión del eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun, el estudio "demuestra que Malta es un paraíso fiscal" y su sistema fiscal es un "regalo" para las empresas. "Esto es totalmente inaceptable y plantea serias dudas ante la próxima presidencia de turno de la UE, ya que observamos con gran preocupación que la legislación fiscal no está incluida en el programa de Malta", ha manifestado.