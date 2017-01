Enagás, Iberdrola y Amadeus, las españolas en el ranking de las 100 empresas más sostenibles del mundo

Enagás, Iberdrola y Amadeus IT Group son las compañías españolas que aparecen en el ranking de las 100 empresas más sostenibles del mundo, conforme al índice 'Global 100 Most Sustainable Corporations in the World', elaborado por la revista especializada en responsabilidad social corporativa 'Corporate Knights'.

Enagás es la primera compañía española en el ranking, ocupando el décimo lugar de una clasificación que esta liderada por la alemana Siemens AG.

Por su parte, Iberdrola, que figura en el vigésimo sexto lugar del ranking, es la única eléctrica española presente en esta clasificación, que ha sido dada a conocer en el marco de la celebración de la reunión anual del Foro Económico Mundial. En el caso de Amadeus, figura en el puesto 87 de la clasificación.

Para la elaboración del ranking se analizan cerca de 5.000 compañías de la industria mundial, con una capitalización superior a 2.000 millones de dólares (unos 1.870 millones de euros).

En concreto, se analizan un total de 14 indicadores cuantitativos. De ellos, buena parte se estructuran en torno a tres ejes fundamentales: gestión de los recursos naturales, gestión financiera y gestión de personas.

Además, tiene en cuenta también su envergadura como distribuidor, su apuesta por la innovación, área a la que Iberdrola destina anualmente unos 200 millones de euros, y su contribución para lograr un aire más limpio para todos, mediante la reducción de sus emisiones, informó la eléctrica.

En esta línea, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán tiene una posición firme de lucha contra el cambio climático y se ha comprometido a reducir su intensidad de emisiones en un 50% para 2030 con respecto a la de 2007, así como a ser neutra en carbono en 2050. A día de hoy, dos tercios de la capacidad instalada del grupo no emiten.

También la diversidad juega un papel importante en el 'Global 100 Most Sustainable Corporations in the World' y uno de los aspectos que se valoran es la presencia de mujeres en el consejo de administración.

En este sentido, Iberdrola cuenta con cinco consejeras en su máximo órgano de gestión -más de un 35% del total- y todas sus comisiones consultivas -Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo, Comisión de Nombramientos, Comisión de Retribuciones y Comisión de Responsabilidad Social Corporativa- están presididas por mujeres.