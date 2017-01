C&A plantea un ERE para 300 empleados y el cierre de 23 tiendas

C&A ha planteado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para unos 300 trabajadores, el 16% de la plantilla, y el cierre de 23 tiendas en España por causas económicas y otras cinco en Portugal. En concreto, el proceso de reestructuración afectará a tiendas ubicadas en la Comunidad de Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Vizcaya, Castilla y León, Navarra, La Rioja, Extremadura, Asturias y Canarias. El ERE afectará a aquellas tiendas en las que vence el contrato de arrendamiento del local o que se ven afectadas por la situación económica que atraviesan, según han informado a Europa Press en fuentes sindicales. Una vez iniciado el legalmente el procedimiento, Fetico ha asegurado que su objetivo es minimizar el impacto del mismo y establecer una negociaciación de buena fe que conduzca a la menor cantidad de plantilla afectada y a las mejores condiciones de salida de la compañía para los empleados que se vean afectados. Según el sindicato, el cierre de tiendas provocará un reajuste en oficinas y en almacen. "Iniciamos la negociación para lograr las mejores cantidades indemnizatorias; al menos la empresa no ha abierto este proceso con los mínimos legales, sino con la mano tendida a una negociación que no quisiéramos afrontar pero que debemos hacer", ha indicado el sindicato. Según informa este jueves 'El País', la compañía, que cuenta con 106 tiendas en España, justifica el cierre de establecimientos en que el consumo no mejora debido a la aparición de nuevos competidores y en el crecimiento del comercio electrónico.