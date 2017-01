Ceaccu denuncia que el decreto de cláusulas suelo es "ventajosa" para la banca

La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) ha criticado duramente el Real Decreto Ley de cláusulas suelo aprobado por el Gobierno por considerar que "crea un marco lo más ventajoso posible para la banca".

"Con este decreto, no se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo que declaró no solo la abusividad de las cláusulas suelo sino la obligación de devolver todas las cantidades cobradas de más, en contra del criterio del Tribunal Supremo y su infame sentencia", ha aseverado el responsable de los servicios jurídicos de CEACCU, Eugenio Ribón.

La Ceaccu ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios a "no validar el texto en el Congreso" y ha recomendado a los consumidores afectados a consultar previamente con un asociación ya que "de acogerse a la solución propuesta en el texto podrían perder la opción de reclamar judicialmente". Además, ha exigido sanciones a la banca de manera proporcional igual que se exige a los usuarios "hasta extremos abusivos". La Ceaccu ha señalado que el texto legal olvida a los pequeños autónomos, no obliga a los bancos a nada y no contempla cualquier solución a quienes perdieron su vivienda con aplicación de la cláusula suelo, entre otros puntos negros. "El artículo 51, que establece la obligación de los poderes públicos a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, ni se menciona", ha denunciado Ribón.