En Marea cree que el Real Decreto sobre cláusulas suelo es "perjudicial y abusivo" para los consumidores

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha calificado de "perjudicial para los consumidores" el Real Decreto ley aprobado por el Gobierno español para la devolución de las cláusulas suelo por parte de las entidades bancarias. En declaraciones a los medios este sábado, Villares ha indicado que el decreto "es perjudicial" para los afectados porque "es el banco quien tiene la potestad de calificar si las cláusulas son abusivas o no". El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un Real Decreto de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo indebidas que establece un procedimiento extrajudicial para resolver, según el Gobierno central, de forma "rápida y gratuita" las reclamaciones de los consumidores derivadas de las últimas sentencias judiciales.

En relación a ello, el portavoz parlamentario de En Marea ha tachado de "abusivo" que sea la entidad bancaria "quien realiza la oferta de devolución sin explicitar cuál es la cantidad a devolver" y que no exista una "autoridad independiente" que "verifique" que la cuantía ofrecida a los afectados "es la que corresponde". Por otra parte, En Marea defiende que los intereses derivados deben ser abonados "a favor de los afectados" y en el decreto aprobado por el Gobierno central "no se dice si los tres meses de negociaciones devenga intereses" para los consumidores. Por último, Villares ha criticado que el Gobierno central emplee "las costas procesales" como una "medida disuasoria para que los afectados no reclamen por la vía judicial".