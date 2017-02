Cañamero ve "algo raro" que TS abra causa contra él un día antes que Vistalegre y anuncia que no irá al juicio

El diputado de Unidos Podemos y antiguo portavoz nacional del SAT, Diego Cañamero, cree que es "un poco raro" el hecho de que el Tribunal Supremo (TS) ha acordado abrir procedimiento contra él un día antes de la asamblea de Podemos en Vistalegre, y ya ha anunciado que no acudirá a la vista o juicio que se celebre, al reafirmarse como ·insumiso judicial".

El Supremo ha acordado abrir procedimiento al diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero por presuntos delitos sobre los derechos de los trabajadores (en su modalidad de coacciones sobre el derecho de huelga y de daños) por unos hechos que tuvieron lugar en una finca de la localidad sevillana de La Rinconada en noviembre de 2011 --según el escrito del fiscal--.

En declaraciones a Europa Press, Cañamero cree que "es un poco raro" el hecho de que ese escrito se haya hecho público un viernes por la tarde, antes de Vistalegre 2. "Puede que eso tenga alguna motivación, no lo sé, pero es un poco raro", ha aseverado.

Cañamero considera algo "lógico" que el Supremo dé el visto bueno a su procesamiento, toda vez que "estábamos implicados unos 40 ó 50 compañeros, por lo que estoy a favor de no tener privilegios por ser diputado; si somos procesados, lo debemos ser o todos, o ninguno; no hubiera permitido que procesaran a los demás y a mí no por ser diputado, eso no tendría sentido".

Sí apunta que la fecha en que se haga público dicha apertura de la causa es un día antes de Vistalegre 2 "y eso me parece un poco raro, simplemente". Precisamente ha apuntado que sí acudirá a dicha asamblea este fin de semana.

Asimismo, ha dejado claro que él mantiene su consideración de "insumiso judicial", por lo que ha anunciado que no irá al juicio o la vista que se celebre.

Cañamero recuerda que el procesamiento "es por una lucha sindical, una huelga de La Jarilla en 2011 donde habíamos pedido la readmisión de tres cuadrillas y decidimos paralizar el trabajo en el tajo", algo que "no tiene nada que ver con la parte política".

Considera que el motivo del procesamiento "es injusto, porque fue un paro normal en un cortijo donde existe mucha eventualidad, por lo que no es de recibo que se nos procese por una huelga del campo donde todos eran eventuales".