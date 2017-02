La privacidad, lo más valorado para elegir un minicrédito frente a otras vías de financiación

El consumidor español ha cambiado en la última década su forma de utilizar los instrumentos de financiación que existen en el mercado, así lo ha revelado el estudio que ha realizado Kedrito24 sobre las solicitudes que han recibido durante 12 meses. Las razones por las que se solicita un minicrédito pueden ser por gastos planificados o afrontamiento de gastos improvisados.

Las necesidades cambian y las tendencias también, es por eso que vamos a explicar por qué los usuarios eligieron los minicréditos en 2016. Lo cierto es que a la hora de obtener un minicrédito los usuarios prefieren hacerlo mediante internet que por la banca tradicional, sobre todo, por la privacidad, y la innecesaria entrega de documentación y de dar demasiadas explicaciones. A esto se le suma la preferencia de quedarse con una opción que no adquiere un compromiso a largo plazo para afrontar problemas de liquidez.

La privacidad es lo más valorado a la hora de elegir un minicrédito porque los usuarios no tienen que presentar garantías ni avales económicos, con lo cual no se implica a terceros. Se trata de un proceso transparente y fácil de consultar la cuantía de intereses a abonar. No hace falta dar explicaciones porque no es necesario decir para qué necesitas ese dinero. Por esa sencillez de conseguir el crédito aprobado con el mínimo papeleo, inspira la sensación de privacidad en la transacción.

Otras características muy valoradas por los usuarios son la rapidez ante la solicitud y emisión del dinero, la comodidad de poder solicitarlo por Internet durante las 24 horas del día, la sencillez por los escasos trámites que requieren y el mínimo papeleo necesario para conseguir el crédito, y por último, la adecuación del importe, se puede solicitar la cantidad que necesites, de alta o baja. En las gráficas del estudio pueden observar de una manera clara para qué se utilizan estos créditos.

Por otro lado, cabe destacar el por qué los usuarios prefieren adquirir un minipréstamo online frente a otras alternativas de financiación que tiene en el mercado como las tarjetas de crédito, ayuda de familiares o los bancos tradicionales.

En primer lugar, según el estudio de Kredito24, prefieren este tipo de financiación en lugar de la tarjeta de crédito, porque consideran que esta última no se encuentra al alcance de todos los públicos, mientras que los préstamos online están abiertos a todo tipo de consumidores. También tienen mayor flexibilidad en los pagos, se garantiza la libertad y la innecesaria pregunta de para qué se necesita ese dinero, por lo que no se condiciona a lo que vaya a estar destinado. En segundo lugar, prefieren el minicrédito antes que pedir prestado a familiares y amigos, con el objetivo de ahorrar preocupaciones y así no revelar el motivo por el que se necesita dinero extra. Y por último, prefieren no acudir a la banca tradicional para mantener su privacidad y asegurarse de que están requiriendo financiación adicional, además de evitar papeleos y esperas en la concesión de ese dinero.

Por lo tanto, los minicréditos online se han convertido en un instrumento novedoso que predomina frente a otras formas de financiación más tradicionales y que es idóneo para satisfacer las necesidades de nuestros consumidores.