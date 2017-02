Los municipios mineros exigen a los grupos del Congreso que se apliquen los fondos del Plan del Carbón

Los diferentes grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados se han reunido este martes con una representación de los municipios mineros de toda España, que les ha exigido la aplicación de los fondos consignados en el Plan del Carbón 2013-18, del que aún no se ha utilizado "ni un solo euro".

El presidente de la Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León, Pedro Monasterio, ha explicado a los medios que hace falta que los responsables políticos tomen medidas para dar viabilidad al sector y para garantizar un futuro a las comarcas mineras.

"Hace muchos años que se inicio la reconversión minera y todos los compromisos que había de diversificación y reindustrialización no se han cumplido. En las comarcas mineras en estos momentos ya no hay nadie trabajando prácticamente de minero y las compañías eléctricas no compran carbón nacional a pesar de que es más barato que el de importación", ha lamentado, calificando de "excusa" que se diga que se quiere dejar de utilizar el carbón como fuente de energía por su alto componente contaminante.

Por eso, los municipios mineros quieren que los grupos parlamentarios fuercen a este nuevo Gobierno a tomar medidas para garantizar el futuro de estos territorios aplicando el Plan del Carbón firmado en la pasada legislatura, y que aún no ha dispuesto de un solo euro de los 250 millones de euros de los que está dotado.

"Vamos a exigir que se aplique el Plan, que se tomen medidas para que las eléctricas compren el carbón nacional y que se apliquen los fondos para que la diversificación y la reindustrialización empiecen a ser una realidad y se haga justicia con las comarcas mineras, que se están vaciando de gente. Los alcaldes y la Agrupación de Municipios Mineros no nos vamos a conformar y vamos a seguir peleando hasta conseguir lo que en justicia creemos que es nuestro", ha concluido Monasterio.