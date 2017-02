Tuenti renueva sus tarifas con los jóvenes como centro de su estrategia

Tuenti, el operador móvil virtual (OMV) de Telefónica, ha decidido renovar su oferta comercial con el lanzamiento de tres nuevas tarifas elaboradas tantos por los empleados de la compañía como por los clientes, denominadas LOL, OMG y WTF, un cambio con el que quiere convertirse en la compañía de telefonía móvil "ideal" para los jóvenes.

En un encuentro con los medios, el director de Tuenti para España, Pablo Ledesma, ha remarcado que en España no hay ningún operador que "de verdad sienta y vida" lo que necesitan los jóvenes en sus comunicaciones y ha defendido que Tuenti tiene una "oportunidad única" de ocupar ese lugar porque es una operadora "hecha por jóvenes y para jóvenes".

En este sentido, ha incidido en que el 90% de la plantilla de la operadora está formada por personas menores de 35 años con un perfil digital y un 60% es menor de 30 años, lo que hace que el propio equipo de la compañía piense y haga las cosas como el público al que va dirigido el producto.

Además, ha agregado que otra de las fortalezas de Tuenti es su servicio de atención al cliente, que Ledesma prefiere denominar 'customer care', totalmente online, en el que un equipo de 30 personas dialogan con los usuarios sin procedimientos ni objetivos de venta, con la única premisa de satisfacer al cliente.

Asimismo, Tuenti remarca que la mejor manera de saber lo que quieren los clientes es preguntarles y para ello la compañía cuenta con un foro en que el entabla una comunicación abierta con ellos y que tiene previsto convertirlo en una comunidad de usuarios para dialogar directamente y co-crear con ellos.

De hecho, afirma que fruto del diálogo nacieron estas nuevas tarifas, que recogen las sugerencias de los clientes y los empleados han analizado "de forma ágil" para descubrir qué se estaba haciendo bien y cambiar aquello que podía mejorarse.

En este contexto, Ledesma ha explicado que su intención es dar a la marca un estilo más descarado, joven y cercano, de ahí su nuevo lema 'Descaradamente móviles', y ha señalado que la campaña de promoción será exclusivamente online y en lugares con mucha presencia de gente joven, como las universidades.

CAMBIO DE ESTRATEGIA.

Ledesma ha explicado que estas tres nuevas tarifas, que se pueden contratar desde este martes, sustituirán a la presentada el pasado mes de junio, en la que se comprometía a devolver a sus clientes el dinero equivalente a los datos contratados que no consumiera.

El director de Tuenti ha explicado que esa tarifa era "una idea muy buena" y un sistema "muy justo" con los clientes, pero ha reconocido que les ha costado mucho explicarla en un sector que además goza de una confianza "muy baja", y las ventas se han mantenido estables y no han crecido lo que esperaban con ese lanzamiento.

Tuenti ha cerrado 2016 con alrededor de 255.000 clientes, de los que unos 135.000 son de contrato. En comparación con 2015, la empresa ha perdido 10.000 clientes sobre todo por la desaparición de clientes de prepago que no consumían, pero ha ganado 25.000 de contrato.

Con las nuevas tarifas, Ledesma remarca que el objetivo es de nuevo crecer en número de clientes, especialmente en contrato, que es donde están centrado su actividad.

NUEVAS TARIFAS.

Las tres nuevas tarifas de Tuenti son LOL (Laugh out loud!), que incluye 1 GB por 6 euros al mes (IVA incluido); OMG (Oh my God!), con 4 GB de navegación por 14 euros mensuales (IVA incluido), y WTF (What the fuck?), que ofrece 7 GB por 21 euros al mes (IVA incluido).

Las tres incluyen llamadas a 0 céntimos el minuto (con 20 céntimos el establecimiento de llamada) y llamadas de VozDigital ilimitadas a fijos y móviles nacionales e internacionales a través de la app de Tuenti, sin necesidad de que el destinatario tenga instalada la aplicación y sin consumo de datos.

Tuenti dispone de bonos adicionales de datos (1 GB por 6 euros y 250 MB por 1,5 euros) o de voz (50 minutos por 3 euros o 120 minutos por 5 euros). Además, los clientes de contrato pueden tener tarifa plana de llamadas, que será más económica cuantos más GB contraten. Así, quienes tienen la opción de WTF pagarán 4 euros por la tarifa plana de voz; 8 euros aquellos que contraten la modalidad de OMG y 10 euros mensuales quienes contraten la tarifa (LOL).

Todas las tarifas cuentan con cobertura y velocidad 4G Movistar y sin compromiso de permanencia y son exactamente iguales tanto para contrato como para prepago, excepto la tarifa WTF y los minutos ilimitados, que solo están disponibles en contrato.