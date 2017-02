Air France-KLM multiplica por más de seis sus beneficios en 2016, 792 millones

Air France-KLM ganó 792 millones de euros durante 2016, un 571% más que los 118 millones registrados un año antes, a pesar del impacto negativo de 289 millones de euros por la devaluación de la libra esterlina, del real brasileño y del yuan chino.

El presidente del grupo aéreo, Jean-Marc Janaillac, afirmó que estos resultados "son reflejo de la iniciativa y el esfuerzo de los empleados de la compañía y la confianza de los clientes".

"Mientras que la caída en el precio del petróleo ha reducido drásticamente los costes del grupo, el contexto geopolítico, la competencia y la sobreoferta de la industria han llevado a reducir los ingresos unitarios", ha añadido.

No obstante, ha destacado que con el programa 'Trust Together', el proyecto estratégico de la compañía, Air France-KLM "está dedicida a recuperar su posición, reforzar su capacidad de innovación y mejorar su competitividad". "El 'statu quo' no es una opción en este contexto geopolítico inestable y con una competencia agresiva", afirmó el directivo.

En el cuarto trimestre, el grupo aéreo aumentó un 31% su beneficio neto, hasta los 362 millones de euros, aunque redujo en un 2,5% su volumen de negocio, hasta los 6.086 millones de euros.

MEJORA UN 54% SU RESULTADO OPERATIVO.

Air France-KLM redujo en un 3% sus ingresos durante 2016, hasta los 24.844 millones de euros, frente a los 25.689 millones de euros contabilizados un año antes.

El resultado operativo fue positivo con unas ganancias de 1.049 millones de euros en 2016, un 34,4% más que los 780 millones de euros del año anterior. No obstante, el grupo aéreo señala que, excluyendo los efectos del tipo de cambio, el resultado operativo estaría por encima de los 1.600 millones de euros.

Además, estos resultados han tenido otro impacto negativo de 130 millones de euros derivado de la huelga de pilotos y de tripulantes de cabina (TCP) en junio y julio respectivamente.

El beneficio operativo antes de impuestos (Ebitda) en el conjunto del año alcanzó los 2.714 millones de euros, un 13% más que en 2015, lo que supone una mejora de 327 millones de euros, mientras que su resultado bruto de explotación antes de amortizaciones y alquileres (Ebitdar) ascendió a 3.787 millones de euros, un 10,9% más.

