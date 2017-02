(A)Apple acusa a Bruselas de ser "parcial y exceder sus competencias" al reclamar que devuelva 13.000 millones

Apple considera que la Comisión Europea excede sus competencias y no está cumpliendo la obligación de imparcialidad al reclamar al gigante de Cupertino que devuelva 13.000 millones de euros en concepto de impuestos no pagados en Irlanda entre 2003 y 2014.

En el recurso interpuesto el pasado 19 de diciembre y publicado este lunes, Apple aprecia que la Comisión Europea también ha "interpretado erróneamente" el Derecho irlandés y solicita que anule la decisión del pasado 30 de agosto sobre las ayudas públicas ilegales concedidas por Irlanda a la firma tecnológica.

En el documento, compuesto por 14 alegaciones, la compañía fundada por Steve Jobs acusa a Bruselas de haber "excedido sus competencias" al tratar de modificar el régimen irlandés sobre el Impuesto de Sociedades y afirma que el modo de proceder no fue "diligente e imparcial".

Además, Apple indica que el Ejecutivo comunitario "vulneró los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad" al ordenar la recuperación de la presunta ayuda por parte de las autoridades irlandesas.

DEFIENDE QUE NO GENERA ESOS BENEFICIOS EN IRLANDA El gigante tecnológico alega también que la Comisión incurrió en "errores fundamentales" al no reconocer que las actividades que generaban beneficios de Apple Sales International y Apple Operations Europe --en particular el desarrollo y comercialización de propiedad intelectual-- "eran controladas y gestionadas en los Estados Unidos", a pesar de que estén domiciliadas en Irlanda.

Por tanto, Apple defiende que los beneficios generados por esta actividad debían tributarse en el país norteamericano y no en el europeo. En este sentido, critica que la Comisión tomara en consideración "sólo las actas de las reuniones de los consejos de administración" y acusa a Bruselas de "ignorar todas las demás pruebas relativas a las actividades".

Así, precisa que las sucursales irlandesas "realizaban exclusivamente funciones de rutina y no participaban en el desarrollo y comercialización de los derechos de propiedad intelectual de Apple", que según la compañía eran los que generaban beneficios.

Además, señala que basándose en "las presunciones de la Comisión son contrarias a la carga de la prueba, a las directrices de la OCDE y a los dictámenes unánimes de los expertos", las conclusiones de Bruselas son "contradictorias".

El pasado 30 de agosto, la Comisión Europea concluyó que Irlanda concedió ventajas fiscales ilegales a la multinacional dirigida por Tim Cook que le permitieron pagar "sustancialmente menos" impuestos que otras empresas, un trato "selectivo" según Bruselas que otorgó una "ventaja significativa" a la compañía de la manzana.

Por ese motivo, Bruselas exigió a Irlanda que recupere un total de 13.000 millones de euros más intereses, que corresponden al periodo comprendido entre 2003 y 2014.