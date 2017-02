Primark retira una camiseta de "The Walking Dead" tachada de racista

La polémica ataca a una cadena de ropa barata y esta vez no es por las condiciones de su mano de obra. Se trata de Primark, que ha tenido que retirar una camiseta inspirada en la serie The Walking Dead al haber sido considerada racista.

<blockquote class="twitter-tweet" data-cards="hidden" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Primark pulls 'racist' The Walking Dead t-shirt range from stores<a href="https://t.co/Pszi6CruCc">https://t.co/Pszi6CruCc</a><a href="https://twitter.com/hashtag/TWD?src=hash">#TWD</a> <a href="https://t.co/U7C7ifzkm4">pic.twitter.com/U7C7ifzkm4</a></p>— Allgeekthings (@Allgeekthings) <a href="https://twitter.com/Allgeekthings/status/834088621863030784">February 21, 2017</a></blockquote>

Según los medios The Warwick Courier, The Wrap y Variety, la camiseta, en la que se veía el bate ensangrentado y rodeado de alambre de espinos del malévolo Negan, contenía la inscripción de una canción infantil de contenido racista. En la prenda se lee "Eeny meeny miny moe", en referencia a la escena en la que Negan está decidiendo a quién matar (cuyo resultado traumatizó a buena parte de la audiencia e hizo perder algunas cifras de rating). La canción originalmente seguía: "catch a niger by the toe" (abarra a un negrata por el pie), y aunque cambió posteriormente "niger" por "tiger" (tigre), sigue levantando ampollas.

La cruzada en relación a la camiseta iniciada por un hombre llamado Ian Lucraft que no tardó en reclamar ver a un alto ejecutivo de la popular cadena de tiendas tras contemplar horrorizado la camiseta.

De hecho, Lufcraft prosigue diciendo que "la imagen representa directamente la práctica del asalto a la gente negra en América".

Lqueja ha acabado provocando la retirada de todas las camisetas con esa (aparentemente) inofensiva referencia a Negan y Lucille, en todas las tiendas de la cadena localizadas en Reino Unido. A través de un comunicado, Lucraft revela por qué se sintió indignado: "Era muy ofensiva y solo puedo presumir que nadie en su proceso de fabricación sabían lo que estaban haciendo o eran conscientes de su mensaje subliminal".