Susana Díaz critica que el Gobierno recurra al "ordeno y mando" para reformar de la estiba sin negociar

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado este viernes que el Gobierno central recurra al "ordeno y mando" para aprobar en Consejo de Ministros el Real Decreto Ley de reforma del sector de la estiba portuaria "sin negociar con nadie".

Díaz ha reclamado que haya "diálogo con los trabajadores y con las empresas" para cumplir con la exigencia de adaptar la legislación del sector a la normativa comunitaria.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Díaz se ha preguntado en primer lugar "por qué no se ha querido aplicar hasta ahora" la exigencia de Bruselas "cuando había un Gobierno con mayoría absoluta" y ha recordado que cuando se conoció la sentencia "la ministra de turno entendió que había que dialogar con los trabajadores y llegar a un acuerdo".

Tras recordar que el sector de la estiba "afecta mucho en Andalucía, especialmente al puerto de Algeciras (Cádiz)", la jefa del Ejecutivo andaluz ha reivindicado que "tiene que haber diálogo con los trabajadores y con las empresas" y ha advertido de que "cuando se intenta gobernar desde el ordeno y mando pasa lo que pasa, se quiebra la negociación colectiva, se quiebra el diálogo entre patronal y trabajadores y se producen huelgas como esta que pueden tener consecuencias enormes".

"Si no ha tomado esta decisión antes y no buscó una solución en el momento en que surgió la sentencia es porque entendíamos que tenía que hablar con los trabajadores afectados, y ahora a prisa y corriendo, con el ordeno y mando, poner sobre la mesa un decreto sin negociar con nadie que puede tener consecuencias enormes en el caso de Andalucía no me parece el camino correcto", ha subrayado.

En este sentido, Díaz ha defendido que, igual "hay que cumplir la sentencia", también "hay que cumplir con el diálogo, con las empresas y con los trabajadores y esa tiene que ser la posición que nosotros apoyemos en el Congreso de los Diputados".

La presidenta de la Junta ha recordado que ella misma ha trasladado a los trabajadores del sector "que hay que cumplir la ley y la sentencia y ellos lo entienden" y también ha hablado "con las autoridades portuarias más afectadas, en el caso de Andaulcía sobre todo la de Algeciras, y también entienden que hay que cumplir la ley y la sentencia". "Pero todo esto hay que hacerlo respetando los derechos de los trabajadores y dialogando", ha insistido.