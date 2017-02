(Ampl.) Abengoa multiplica por seis sus pérdidas en 2016, hasta 7.629 millones

Abengoa registró unas pérdidas de 7.629 millones de euros en 2016, lo que supone multiplicar por más de seis las registradas en 2015, que se situaron en 1.213 millones de euros.

La empresa achaca estas pérdidas a la aplicación de las medidas establecidas en el plan de viabilidad y prevé compensarlas "una vez que se registre el impacto positivo derivado de las quitas y de la ampliación de capital contempladas en el contrato de reestructuración" con el objetivo de restablecer el equilibrio patrimonial de Abengoa.

En concreto, la compañía se refiere al reconocimiento de pérdidas derivadas del deterioro de determinados activos, como las plantas de bioenergía, las líneas de transmisión en Brasil, las plantas de generación en México y Chile o los créditos fiscales; a los efectos de la ralentización generalizada del negocio, que ha motivado el registro de las provisiones de coste de construcción por importe de 245 millones de euros, y al mayor gasto financiero por importe de 521 millones de euros derivado, fundamentalmente, de la ejecución y la provisión de avales e intereses de demora.

Según la información remitida por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cifra de negocios se situó en 1.510 millones de euros, menos de la mitad de la registrada en el ejercicio anterior, que fue de 3.646 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la empresa en 2016 fue negativo, de 241 millones de euros.

La compañía ha aclarado que estas dos cifras excluyen el impacto de la actividad de bioenergía y de las concesiones de las líneas de transmisión de Brasil, que se presentan como resultados procedentes de operaciones discontinuadas.

"Para la compañía estas cuentas suponen el cierre de una etapa muy complicada, que se espera cambiar a lo largo de 2017", ha indicado la empresa andaluza, que ha recordado que "en las próximas semanas" recibirá una entrada de liquidez y completará su proceso de reestructuración.

La compañía ha señalado que desde principios de 2017 "se está empezando a recuperar actividad", en referencia a "los nuevos contratos cerrados en los dos primeros meses del año", que son "una señal muy positiva" para la empresa andaluza que permite "empezar a estabilizar su futuro".

MENOR ACTIVIDAD Por segmentos, las ventas en ingeniería y construcción ascendieron a 1.367 millones de euros en 2016, un 59% menos, y el Ebitda fue negativo, de 327 millones de euros, frente al positivo de 169 millones de euros del ejercicio anterior.

Esta caída se debió a la ralentización de la actividad de la empresa, que afecta, principalmente, a algunos proyectos en México, a las plantas solares de Chile y Sudáfrica y a las líneas de transmisión de Brasil, que han motivado el registro de provisiones de costes de construcción por 245 millones de euros.

La cartera de ingeniería y construcción a fecha de 31 de diciembre de 2016 ascendía a unos 2.700 millones de euros, tras los ajustes motivados por ventas de activos, la reestructuración financiera de las líneas de transmisión brasileñas, algunos proyectos "hibernados" por el plan de viabilidad y otros proyectos cancelados.

Durante el ejercicio 2016, la compañía se adjudicó nuevos proyectos por un valor total de 1.290 millones de euros en Arabia Saudí, Omán, Perú y Uruguay, entre otros.

Por su parte, las ventas de la actividad de infraestructuras de tipo concesional alcanzaron los 143 millones de euros, un 46% menos, y su Ebitda se situó en 85 millones de euros, un 51% inferior al de 2015.

Estas caídas se debieron a la venta de determinados activos a Atlantica Yield durante 2015 bajo el acuerdo Right of First Offer (ROFO) y de otros activos incluidos en el plan de desinversión, según ha explicado la empresa.

CONSENTIMIENTO DE LOS ACREEDORES El presidente ejecutivo de Abengoa, Gonzalo Urquijo, ha afirmado que estos resultados "deben ser contemplados en el contexto de la reestructuración". "Cuando se complete la inminente reestructuración, para la que hemos recibido hoy mismo el consentimiento de nuestros acreedores, la consiguiente reducción de nuestra deuda restablecerá el equilibrio patrimonial", ha añadido.

Urquijo se refiere a que los acreedores de Abengoa han dado este martes su visto bueno a la solicitud de la compañía de modificar el mecanismo de desembolso de la financiación de 'dinero nuevo' que recibirá para completar el cierre de su operación de reestructuración.

La compañía realizó el pasado 14 de febrero la solicitud de una dispensa hasta este martes para modificar el mecanismo de desembolso de la financiación. Al finalizar el plazo, los acreedores han manifestado su aprobación, que permitirá a Abengoa "iniciar los trámites necesarios para cerrar el proceso de reestructuración con la acordada entrada de nuevo dinero", ha señalado la empresa.