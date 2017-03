(Ampl.2) Acciona se refuerza en Australia al comprar la constructora Geotech por 141 millones

Acciona ha comprado la constructora australiana Geotech por 197 millones de dólares australianos (unos 141,5 millones de euros), una operación con la que se refuerza en Australia, mercado estratégico en el que desembarcó en 2002 y que actualmente constituye una de las principales fuentes de negocio de su división de infraestructuras, por delante de España.

El grupo que preside José Manuel Entrecanales enmarca en su actual política de inversión y crecimiento esta adquisición, con la que además se posicionará para optar al ambicioso plan de inversión de infraestructuras previsto en Australia.

Por el momento, la nueva Acciona Geotech ya ve la luz compitiendo por tres grandes proyectos del país, valorados en un total de 7.500 millones de dólares australianos (unos 5.400 millones de euros).

Se trata de los metros de Sydney y Melbourne y de la nueva pista del aeropuerto de Brisbane, obras por las que la compañía española ya estaba compitiendo en Australia, y por las que a partir de ahora pujará a través de su nueva filial en el país.

En concreto, en virtud de la operación, Acciona se ha hecho, de forma indirecta y a través de varias operaciones, con el 82,4% del capital de Geotech Holding, la matriz de la constructora. El resto de capital (el 17,6%) quedará en manos de directivos y herederos del fundador de la empresa, Gerry Noon.

Se trata de una firma constituida en los años setenta, especializada en infraestructuras ferroviarias, y con negocio también de ingeniería geotécnica e industrial.

Con una plantilla de 500 empleados, la compañía cuenta con una cartera de obras de 310 millones de dólares australianos (unos 220 millones de euros). La firma prevé una facturación de 315 millones (unos 226 millones de euros) y un Ebitda de 35 millones (25,1 millones de euros) en 2017.

Con esta empresa y los tres referidos proyectos a los que Acciona opta actualmente en el país se conformará Acciona Geotech, su nueva filial en Australia, que tendrá sede en Melbourne y a través de la que la compañía canalizará toda su actividad constructora en el país y en Nueva Zelanda.

La compañía española está también presente en Australia con el resto de sus áreas de negocio, dado que también tiene actividad de dotaciones de agua y de energías renovables.

El grupo que preside Entrecanales considera que la integración es complementaria tanto en el plano operativo y técnico como en el geográfico. Geotech le aportará, además de su trayectoria y 'know how' en proyectos de tamaño medio, presencia en el Estado de Victoria y el resto de los país. La española hasta ahora estaba más concentrada en Queenlands y New South Wales.

NUEVO FOCO ESTRATEGICO DE LAS CONSTRUCTORAS.

Acciona refuerza su capacidad constructora en Australia ante las perspectivas de crecimiento del país, que prevé una inversión en infraestructuras de unos 125.000 millones de dólares australianos (90.000 millones de euros) en la próxima década.

Se trata de un mercado donde actualmente tienen el foco puesto todas las grandes constructoras. ACS cuenta con una importante actividad a través de su filial Cimic, mientras que Ferrovial ha logrado sus primeras obras y el pasado año compró la firma de servicios Broadspectrum, Sacyr ha ejecutado destacadas obras de agua y OHL ha logrados distintas obras de infraestructuras.