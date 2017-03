Toxo propone a Unai Sordo como candidato a la secretaría general de CC.OO.

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha propuesto al secretario general de CC.OO. Euskadi, Unai Sordo, como "el mejor candidato" a la secretaria general del sindicato.

Toxo ha hecho esta propuesta al Consejo Confederal de CC.OO., reunido en sesión extraordinaria, tras anunciar su decisión de no continuar al frente del sindicato durante un tercer mandato.

La propuesta de Toxo fue respaldada de forma casi unánimo al ser aprobada por 117 votos a favor y 6 abstenciones.

No obstante, Toxo ha recordado en rueda de prensa que todavía quedan tres meses antes de la celebración del XI Consejo Confederal y que esto no quiere decir que no se puedan presentar más candidaturas.

En CC.OO. basta un 10% de las firmas de los delegados para presentar candidaturas a la secretaría general o a la comisión ejecutiva.

