(Amp.) Bruselas ve suficientes las correcciones en posición dominante de Gazprom pero pide el aval de terceros

La Comisión Europea cree que las medidas correctivas presentadas por el gigante energético ruso Gazprom para asegurar el libre flujo de gas natural a precios competitivos en los países de Europa central y del este son suficientes para resolver el expediente por abuso de posición dominante, pero ha pedido este lunes a competidores y otras partes interesadas que remitan sus opiniones sobre los mismos.

El Ejecutivo comunitario acusó en abril de 2015 a Gazprom de abuso de posición dominante para obstaculizar la competencia e imponer precios altos en el mercado de gas natural en Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría y Eslovaquia.

Bruselas ha señalado que los compromisos ofrecidos por la compañía rusa resuelven sus dudas sobre la competencia y aseguran unos mercados de gas "más integrados" en Europa central y del este, facilitando su flujo a precios competitivos.

Sin embargo, la Comisión Europea ha lanzado una consulta en la que invita a todas las partes interesadas a exponer sus opiniones sobre las medidas correctivas hasta el próximo 4 de mayo. Bruselas tomará entonces su decisión final sobre el caso teniendo en cuenta todos los puntos de vista.

"Creemos que los compromisos de Gazprom permitirán el libre flujo de gas en Europa central y del este a precios competitivos. Abordan nuestras preocupaciones sobre la competencia y aportan una solución en línea con la normativa europea", ha destacado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. "Ahora queremos escuchar las opiniones de clientes y otras partes interesadas, que consideraremos cuidadosamente antes de tomar una decisión", ha añadido.

La comisaria danesa ha explicado el Ejecutivo comunitario no aceptará las correcciones de Gazprom si los comentarios muestran que no son "adecuados". Por el contrario, ha subrayado que si finalmente las acepta serán "vinculantes" y Bruselas podrá imponer una multa de hasta el 10% de sus ingresos mundiales si la compañía rusa no cumple con sus compromisos.

En concreto, Gazprom se ha comprometido a eliminar tordas las barreras que restringen el "libre flujo" de gas natural en los ocho países, así como ha dar pasos para facilitar una mejor integración de los mercados en la región.

En este sentido, ha prometido acabar con la segmentación de mercado mediante la eliminación de las restricciones contractuales directas e indirectas a la reventa de gas por parte de sus clientes de forma transfronteriza. También ha asegurado que facilitará las interconexiones con Bulgaria y creará oportunidades para aumentar los flujos de gas a este país y a los Estados bálticos.

En relación a la segunda crítica de Bruselas a la energética rusa, en la que apuntaba que las restricciones territoriales podrían provocar precios del gas más altos y una "política de precios injusta" en Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, Gazprom se ha comprometido a modificar las cláusulas sobre revisión de precios para "garantizar precios competitivos" en estos mercados.

Finalmente, Bruselas acusó a Gazprom de aprovechar su posición de dominio para supeditar el suministro de gas a Bulgaria y Polonia a la obtención de concesiones en infraestructuras de transporte.

Con respecto a este punto, la empresa pública se ha comprometido a no reclamar indemnizaciones a sus socios búlgaros tras la conclusión de la construcción del gaseoducto South Stream, sin prejuicio de que estas reclamaciones fueran válidas en un principio.