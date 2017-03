Ciudadanos apoyará mañana el decreto de la estiba si se confirma la última propuesta del ministro

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha anunciado que su grupo parlamentario votará este jueves en el Congreso a favor de la convalidación del decreto ley sobre la reforma del sector de la estiba si la propuesta manifestada por el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, se concreta esta tarde en una "oferta en firme" a patronal y sindicatos.

En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, Villegas ha dicho que Cs ha estado manteniendo conversaciones con el Gobierno sobre este asunto, la última esta misma mañana, y le ha trasladado su "compromiso de apoyar el decreto" si, por su parte, el Ejecutivo aceptaba tres condiciones.

Según ha precisado, la primera de esas condiciones era que se involucrase directamente en las negociaciones entre las partes, no a través de intermediarios. La segunda exigencia era que el Gobierno llevara una propuesta que "garantizara el empleo en el sector", un objetivo que Ciudadanos ve factible a pesar de la liberalización, porque la estiba no es un sector en crisis que tenga que reconvertirse.

Por último, la formación naranja reclamaba al Ejecutivo que hiciera un seguimiento del acuerdo, para asegurarse de que se cumple y hacer de "mediador" en el caso de que una de las partes considere que no es así.

DOCUMENTO CON UNA OFERTA EN FIRME De la Serna ha adelantado que el Gobierno ofrecerá a los sindicatos de estibadores y a la patronal Anesco una propuesta de acuerdo que incluye la garantía del empleo de los trabajadores del gremio y un plan de ayudas. Tras escuchar sus palabras, Villegas ha dicho que "parece que el Gobierno ha aceptado esas condiciones" planteadas por Ciudadanos.

"Si se cumplen esas condiciones, si se produce esa reunión, si se produce esa oferta que esperemos sea aceptada por las partes, nosotros mañana votaríamos favorablemente al decreto ley que el Gobierno traiga a convalidar", ha indicado el secretario general de Cs, que espera que las partes reciban un documento que recoja "todas esas ofertas en firme".

AL MARGEN DE QUE HAYA O NO ACUERDO Preguntado por la posibilidad de que en ese encuentro no se logre un consenso, Villegas ha manifestado su esperanza de que "las partes se avengan", y ha añadido: "No condicionamos el voto a que hoy haya acuerdo total de las partes", sino a "la posición del Gobierno".

Y en el caso de que no hubiera acuerdo de las partes y que el Ejecutivo no consiguiera los apoyos parlamentarios necesarios para que el decreto ley salga adelante, "habría que seguir negociando", ha afirmado.

En cualquier caso, cree que el Gobierno debería "haber hecho los deberes antes", iniciando la negociación más pronto para así poder llegar al momento de la votación con "un mayor consenso".